Lidé si zvykají na násilí, kritizoval Lev XIV. na závěr Velikonoc krveprolití ve válkách

Pod zářícím jarním sluncem papež zakončil velikonoční slavnosti, které začaly na Zelený čtvrtek. Z Apoštolského paláce pronesl promluvu Regina Coeli a vyzval k modlitbám za národy sužované válkou, za křesťany pronásledované pro jejich víru a „za děti, kterým je odepřeno právo na vzdělání“.
Lev XIV. také připomněl svého předchůdce Františka, který byl podle něj zářným příkladem víry a lásky.
V neděli, na Boží hod velikonoční, první americký papež sloužil velikonoční mši v bazilice svatého Petra a pronesl své první tradiční požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu), v níž zopakoval svou výzvu k světovému míru.
Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vyzval a upozornil, že si lidé zvykají na násilí a vzdávají se mu.