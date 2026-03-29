Nebývale ostrý papež. Modlitby válčících lídrů s krví na rukou Bůh odmítá, řekl

Bůh podle papeže Lva XIV. odmítá modlitby lídrů, kteří začínají války a mají ruce od krve. Papež to v neděli řekl na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu před desítkami tisíc věřících. Ti si přišli připomenout Květnou neděli. Ježíše podle svatého otce nelze používat pro ospravedlňování jakékoliv války. Jeho slova, která souvisejí s měsíc trvající válkou Spojených států a Izraele proti Íránu, jsou neobvykle ostrá.

„Toto je náš Bůh: Ježíš, Král míru, který odmítá války, kterého nikdo nemůže využívat k ospravedlňování války,“ prohlásil první papež původem ze Spojených států. „Ježíš nenaslouchá modlitbám těch, kdo vedou války, ale odmítá je a říká: Nevyslyším vás, ani kdybyste se modlili sebevíc. Vždyť na vašich rukou lpí krev nevinných,“ použil papež citát z Bible.

Nejmenoval sice žádného ze světových politiků, ale v posledních týdnech stále silněji kritizuje válku proti Íránu. Lev XIV., který je známý tím, že je ve svých vyjádřeních opatrný, opakovaně vyzýval k okamžitému příměří v tomto konfliktu.

Papež Lev XIV. (29. března 2026)
Papež Lev XIV. pronesl projev k věřícím na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (29. března 2026)
Někteří američtí činitelé používají k ospravedlnění útoků na Írán křesťanskou rétoriku. Ministr obrany Pete Hegseth, který během svého působení v Pentagonu zavedl pravidelné modlitby, se ve středu modlil za „drtivou sílu proti těm, kdo si nezaslouží slitování“.

Nynější konflikt na Blízkém východě začal před měsícem americkými a izraelskými nálety na Írán. Napadená země v odvetě útočí na spojence USA v Perském zálivu i na americké vojenské cíle v regionu.

Agentura AP poznamenala, že lídři na všech stranách tohoto konfliktu používají náboženství k ospravedlnění svého jednání. Děje se tomu tak ale i v případě ruské invaze na Ukrajinu, kde ruská pravoslavná církev hovoří o „svaté válce“ proti západnímu světu, který podle ní propadl zlu.

Květná neděle otevírá velikonoční týden. Křesťané si během ní připomínají příchod Krista do Jeruzaléma, kde ho lid vítal palmovými ratolestmi.

