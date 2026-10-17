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Papež Lev XIV. opustil nemocnici. Zdravil věřící, v neděli přednese modlitbu

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  19:18aktualizováno  19:18
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Papež Lev XIV. opustil římskou Gemelliho nemocnici, kde byl v úterý operován, ukazují záběry z místa. Z auta zdravil věřící, kteří na něj čekali. Již v neděli pak papež přednese tradiční polední modlitbu z okna Apoštolského paláce ve Vatikánu, což bude jeho první veřejné vystoupení od úterní hospitalizace.

Jedenasedmdesátiletý papež podstoupil 13. října operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Před zákrokem u něj zjistili uzel, u něhož měli podezření na zhoubný nádor. Operace potvrdila, že se jednalo o adenokarcinom, nejčastější typ rakoviny plic.

Papež Lev XIV. opustil římskou Gemelliho nemocnici, kde byl na operaci kvůli rakovině plic. (17. října 2026)
Pope Leo XIV leaves Rome's Agostino Gemelli Polyclinic, Saturday, Oct. 17, 2026, after Tuesday's surgery to remove a lung cancer. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Lidé sledují papeže Lva XIV. opouštějícího římskou Gemelliho nemocnici, kde byl na operaci kvůli rakovině plic. (17. října 2026)
Lidé sledují papeže Lva XIV. opouštějícího římskou Gemelliho nemocnici, kde byl na operaci kvůli rakovině plic. (17. října 2026)
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Papežovi lékaři uvedli, že operace proběhla úspěšně a bez komplikací. Zatím však nezveřejnili, jak byl nádor velký ani to, zda se onemocnění rozšířilo do okolních lymfatických uzlin, což jsou klíčové faktory pro stanovení prognózy.

Podle dřívější lékařské zprávy, kterou podepsali jeho osobní lékař a chirurg nemocnice, pooperační rekonvalescence papežovi umožňuje plně samostatně vykonávat běžné denní činnosti.

Diagnóza rakoviny u papeže, který je znám jako relativně mladý a energický a který byl zvolen teprve loni v květnu, způsobila u veřejnosti šok a vyvolala otázky, jak vyrovnávání s nemocí do budoucna ovlivní jeho pontifikát.

„Řekl bych, že tu nejsou klinické důvody, aby se tato cesta neuskutečnila,“ řekl vatikánským médiím o papežově cestě do Latinské Ameriky chirurg Stefano Margaritora, který papeže operoval. Podle něj se jednalo o rutinní operaci. Lékař řekl, že je spokojen s průběhem zásahu i vývojem papežova zdravotního stavu po něm. „Odhalení zhoubného nádoru na papežově plíci bylo naprosto náhodné,“ dodal Margaritora.

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