Papež Lev XIV. opustil nemocnici. Zdravil věřící, v neděli přednese modlitbu

Jedenasedmdesátiletý papež podstoupil 13. října operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Před zákrokem u něj zjistili uzel, u něhož měli podezření na zhoubný nádor. Operace potvrdila, že se jednalo o adenokarcinom, nejčastější typ rakoviny plic.
Papežovi lékaři uvedli, že operace proběhla úspěšně a bez komplikací. Zatím však nezveřejnili, jak byl nádor velký ani to, zda se onemocnění rozšířilo do okolních lymfatických uzlin, což jsou klíčové faktory pro stanovení prognózy.
Podle dřívější lékařské zprávy, kterou podepsali jeho osobní lékař a chirurg nemocnice, pooperační rekonvalescence papežovi umožňuje plně samostatně vykonávat běžné denní činnosti.
Diagnóza rakoviny u papeže, který je znám jako relativně mladý a energický a který byl zvolen teprve loni v květnu, způsobila u veřejnosti šok a vyvolala otázky, jak vyrovnávání s nemocí do budoucna ovlivní jeho pontifikát.
„Řekl bych, že tu nejsou klinické důvody, aby se tato cesta neuskutečnila,“ řekl vatikánským médiím o papežově cestě do Latinské Ameriky chirurg Stefano Margaritora, který papeže operoval. Podle něj se jednalo o rutinní operaci. Lékař řekl, že je spokojen s průběhem zásahu i vývojem papežova zdravotního stavu po něm. „Odhalení zhoubného nádoru na papežově plíci bylo naprosto náhodné,“ dodal Margaritora.