Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež

  17:33
Papež Lev XIV. označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení. Řekl to na tiskové konferenci na palubě letadla při letu do Libanonu. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vznik samostatného státu Palestina dlouhodobě odmítá.
Papežova návštěva Libanonu. (30. listopadu 2025)

Americký papež zopakoval dlouhodobý postoj Svatého stolce, který podporuje dvoustátní řešení pro Izrael a Palestince. Vytvoření palestinského státu ve východním Jeruzalémě, na Západním břehu Jordánu a v Gaze dlouhodobě považuje za jedinou cestu k vyřešení konfliktu.

Svatý stolec uznal palestinský stát už v roce 2015. Během Valného shromáždění OSN oficiálně uznalo palestinský stát také několik dalších zemí. Mezí nimi například Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko.

„Víme, že v tuto chvíli Izrael toto řešení nepřijímá, ale vidíme ho jako jediné, které může nabídnout řešení konfliktu, v němž žije,“ řekl. „Jsme také přáteli Izraele a snažíme se s oběma stranami být zprostředkujícím hlasem, který jim může pomoci přiblížit se k řešení se spravedlností pro všechny.“

Rozhovory s Erdoganem

Papeže se po příletu do Ankary tázali také na soukromé rozhovory s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a na to, zda spolu diskutovali o válce v Gaze a na Ukrajině.

Americký papež potvrdil, že s Erdoganem mluvili o obou konfliktech, přičemž poznamenal, že Turecko má v obou konfliktech „důležitou roli“. Uvedl, že Erdoganova vláda již pomohla zprostředkovat jednání na nízké úrovni mezi Ruskem a Ukrajinou o ukončení války.

„Bohužel jsme se stále nedočkali řešení. Dnes se však objevily nové, konkrétní návrhy na mír.“ Řekl také, že Svatý stolec doufá, že Erdogan bude pokračovat v dialogu s Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, aby pomohl dosáhnout příměří a ukončit téměř čtyřletou válku.

Lev XIV. během své první zahraniční cesty navštívil ve čtvrtek Turecko, ze kterého se v neděli přesunul do Bejrútu. V Libanonu plánuje během své dvoudenní návštěvy mimo jiné setkání s prezidentem Josephem Aúnem, který je jedinou křesťanskou hlavou státu v arabském světě. Do Vatikánu se vrátí v úterý.

