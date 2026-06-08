Papež Lev XIV. vyslechl ve Španělsku oběti zneužívání, slíbil další kroky v církvi

Někteří zástupci obětí, kteří nebyli na pozváni, ovšem schůzku kritizovali jako pouhou snahu zlepšit obrázek španělské církve a maskovat trvale špatnou situaci, píší španělská média.
Papežova soukromá schůzka s lidmi, kteří prožili traumatizující zkušenost a chtěli si o ní s hlavou katolické církve promluvit, trvala přibližně hodinu. Jejich návrhy směřovaly zejména k tomu, aby církev na podobné události reagovala efektivněji.
„Papež naslouchal citlivě a pozorně, ujistil je, že je jim nablízku - stejně jako celá církevní komunita - a potvrdil své odhodlání zajistit, aby obdržené návrhy posloužily jako základ k dalším snahám, aby církev mohla být opravdu bezpečným a duchovně zdravým místem, kde ranění najdou útěchu a zhojení,“ uvedl k setkání vatikánský mluvčí Matteo Bruni.
Lev staví téma zneužívání v církvi na přední místo agendy své týdenní návštěvy Španělska, kterou zahájil v sobotu. Dnes ráno přednesl projev k biskupům, kterým řekl, že církev by měla naslouchat obětem zneužívání ze strany duchovních a měla by jim nabídnout odškodnění.
„Jsou využíváni církví, biskupskou konferencí, aby zlepšili obrázek španělské církve,“ citovala ale média Juana Cuatrecasase zastupujícího organizaci Infancia Robada (Ukradené dětství). Setkání papeže s několika oběťmi je podle něj sice pozitivní krok, ale zároveň vytváří falešný obrázek, že církev přistupuje k problému aktivně, zatímco nedělá dost proto, aby odčinila svá pochybení z minulosti.
Madridský kardinál José Cobo organizacím kritizujícím úzký a tajný výběr šesti obětí pozvaných na setkání s papežem vzkázal, že vzhledem k nabitému programu Lva XVI. nebyla možnost pozvat více lidí a dopředu zveřejnit místo a čas setkání.
List El País provádí od roku 2018 pátrání po lidech zneužitých duchovními a dosud objevil přes 3000 obětí. Podle průzkumu úřadu španělského ochránce veřejných práv z roku 2023 by lidí zneužitých v době od druhé světové války mohlo být až kolem 400 000, napsal deník.
Církev podepsala letos na jaře se španělskou vládou dohodu o odškodnění obětí, podle kritiků je však dokument příliš obecný a zformulovaný narychlo ve snaze prezentovat jej při papežově návštěvě jako pokrok.
Lev XIV. se dnes před schůzkou s oběťmi zneužívání setkal se španělským premiérem Pedrem Sánchezem, poté promluvil jako první papež na společném zasedání obou komor parlamentu, kde apeloval na větší respekt k uprchlíkům a vyzval politiky celého světa, aby řešili konflikty diplomatickou cestou. Za svůj proslov si vysloužil sedmiminutový potlesk ve stoje, uvedl web španělské televize a rozhlasu RTVE.
Večer papež povede bohoslužbu v katedrále Panny Marie Almudenské a zúčastní se diecézní akce na fotbalovém stadionu Santiaga Bernabéua.
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6. června 2026