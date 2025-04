Trump přijede na pohřeb Františka. Papež kritizoval jeho migrační politiku

„Melania a já pojedeme na pohřeb papeže Františka v Římě. Těšíme se, že tam budeme!“ uvedl Trump ve stručném příspěvku na síti Truth Social.

Papež František zemřel dnes ráno ve své vatikánské rezidenci věku 88 let. Pohřeb se uskuteční do devíti dnů, konkrétní datum nebylo ještě stanoveno. Ve středu ráno by mohla být do baziliky svatého Petra převezena rakev, do níž byl papež uložen, uvedl již dříve dnes Vatikán.

Trump a viceprezident J. D. Vance už během dne vyjádřili soustrast, Trump rovněž nařídil jako projev úcty spustit vlajky na půl žerdi.

Vance, který v roce 2019 konvertoval ke katolictví, byl navíc patrně posledním světovým státníkem, kterého František přijal, třebaže jejich nedělní soukromé setkání podle Vatikánu trvalo jen několik minut.

František v poslední době kritizoval Trumpovu administrativu za její přístup k migraci a její migrační politiku označil za ostudu.

Vance poté restriktivní opatření hájil teologickým výkladem z dob středověku, který papež v nezvykle otevřeném dopise americkým katolickým biskupům vyvracel.