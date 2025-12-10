„Usilovat o mírovou dohodu bez zapojení Evropy do rozhovorů není realistické. Válka je v Evropě a myslím, že Evropa musí být součástí bezpečnostních záruk, které se hledají dnes i v budoucnosti,“ uvedl papež.
Papež také uvedl, že některé části návrhu na zastavení konfliktu amerického prezidenta Trumpa přináší „obrovské změny“ do spojenectví mezi USA a Evropou.
„Poznámky učiněné na adresu Evropy i v nedávných rozhovorech se, myslím, snaží o rozklad toho, co považuji, že by mělo být dnes i v budoucnosti velmi významné spojenectví,“ uvedl papež, který je rodákem z Chicaga.
Tento týden americký prezident Trump označil v rozhovoru pro server Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině.
Papež v úterý jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Konkrétně jsme mluvili o unesených dětech, o zajatcích, hlavně o tom jak církev může pomoci návratu dětí na Ukrajinu,“ řekl novinářům v úterý večer papež. Také Zelenskyj po setkání uvedl, že mluvil s papežem o jednáních o zastavení války i o možnostech návratu ukrajinských dětí z Ruska.
Moskva roli evropských států v jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině dlouhodobě kritizuje a snaží se ji upozadit. Zpočátku svůj plán na ukončení války s evropskými spojenci nekonzultovaly ani Spojené státy.