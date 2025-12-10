Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států, také kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za výroky na adresu Evropy.

„Usilovat o mírovou dohodu bez zapojení Evropy do rozhovorů není realistické. Válka je v Evropě a myslím, že Evropa musí být součástí bezpečnostních záruk, které se hledají dnes i v budoucnosti,“ uvedl papež.

Papež také uvedl, že některé části návrhu na zastavení konfliktu amerického prezidenta Trumpa přináší „obrovské změny“ do spojenectví mezi USA a Evropou.

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9. prosince 2025)
Papež Lev XIV. zdraví věřící na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října 2025)
„Poznámky učiněné na adresu Evropy i v nedávných rozhovorech se, myslím, snaží o rozklad toho, co považuji, že by mělo být dnes i v budoucnosti velmi významné spojenectví,“ uvedl papež, který je rodákem z Chicaga.

Tento týden americký prezident Trump označil v rozhovoru pro server Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině.

Papež v úterý jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Konkrétně jsme mluvili o unesených dětech, o zajatcích, hlavně o tom jak církev může pomoci návratu dětí na Ukrajinu,“ řekl novinářům v úterý večer papež. Také Zelenskyj po setkání uvedl, že mluvil s papežem o jednáních o zastavení války i o možnostech návratu ukrajinských dětí z Ruska.

Moskva roli evropských států v jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině dlouhodobě kritizuje a snaží se ji upozadit. Zpočátku svůj plán na ukončení války s evropskými spojenci nekonzultovaly ani Spojené státy.

