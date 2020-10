Papež v dokumentárním snímku podpořil registrovaná partnerství. Na Filipínách vyvolal výrok pochyby

Manila Papež v dokumentárním snímku odvysílaném ve středu v Římě řekl, že homosexuálové mají právo žít v rodině a že je nutné vytvořit zákon o registrovaném partnerství k jejich právní ochraně. Papežova podpora registrovaného partnerství homosexuálů se však nesetkala všude se souhlasem. Například na Filipínách, považovaných za baštu katolicismu v Asii, biskup ve výslužbě Arturo Bastes vyjádřil pochybnosti o „morální správnosti“ papežova názoru.

Prohlášení papeže je obsaženo v dokumentárním filmu Francesco, který měl premiéru ve středu na filmovém festivalu v Římě. Papežův blízký spolupracovník jezuita Antonio Spadaro ve čtvrtek uvedl, že vyjádření pochází z rozhovoru, který papež poskytl v roce 2019 mexické televizní stanici Televisa. Agentura AP ale upozornila, že papežova slova byla v odvysílané verzi rozhovoru vystřižena. Mexická televizní stanice se k situaci nevyjádřila.



Bastes, který do svého odchodu do důchodu působil jako biskup v provincii Sorsogon, prohlásil, že „má vážné pochybnosti o morální správnosti“ papežova názoru. Je prý v rozporu s dlouhodobým postojem církve, jež výslovně dovoluje svazky jenom mezi ženami a muži. „Papežovo prohlášení je šokující. Jeho obrana homosexuálních svazků, jež vede k nemorálním činům, mne opravdu pobouřila,“ řekl Bastes.

Mluvčí filipínského prezidenta Rodriga Duterteho k tomu ve čtvrtek podle agentury AP řekl, že prezident svazky lidí téhož pohlaví podporuje, ale že je třeba získat i souhlas parlamentu.



Stejné překvapení jako Bastes vyjádřili tři další biskupové a oznámili, že si ověří, zda jde opravdu o oficiální názor Vatikánu a zda byla papežova slova v dokumentu použita v náležitém kontextu. „Je to jenom dokument, takže nic oficiálního a mělo by se to ověřit,“ řekl biskup z města Balanga Ruperto Santos.

Skupina Bahaghari, což je sdružení gayů, leseb, bisexuálů nebo transgenderových osob (LGBT), označila papežův výrok za „velkou věc“, která by měla vést ke změně rodinného práva na Filipínách.