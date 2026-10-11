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Papež podstoupí operaci kvůli plicnímu uzlu. Lékaři ho odhalili včas, vzkázal

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  14:11aktualizováno  14:11
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Papež Lev XIV. v neděli oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že nález je „ohraničený“ a byl odhalen v raném stadiu. Dodal, že operace je naplánována na nejbližší dny.

Jedenasedmdesátiletý papež o chystané operaci promluvil během svého poledního požehnání. Sdělil, že jeho lékařský tým považuje zákrok za vhodné řešení a on s tím souhlasil. Poutníky ujistil, že jeho zdravotní potíže jsou „pod kontrolou“ a lékaři je zachytili včas.

Modlitbu Anděl Páně zakončil poděkováním všem za jejich „duchovní blízkost“. Zároveň uvedl, že se svěřuje do jejich modliteb.

Mluvčí Svatého stolce Matteo Bruni řekl, že operaci plánují na začátek příštího týdne. Papež by se podle něj měl zotavovat asi týden.

Zákrok podle stanice BBC provedou lékaři v římské nemocnici Gemelli. Ta po neúspěšném atentátu na papeže Jana Pavla II. v květnu 1981 zřídila zvláštní apartmá pro hlavu katolické církve, které slouží dodnes.

Plicní uzel je malá, lokalizovaná léze, která může být nezhoubná. Podle The American Thoracic Society, přední americké organizace zaměřené na plicní nemoci, se u méně než pěti procent plicních uzlů prokáže rakovina, ačkoli riziko stoupá s věkem, velikostí nálezu a dalšími faktory

Papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost, nastoupil do čela katolické církve v roce 2025 po smrti papeže Františka. Je 267. nástupcem svatého Petra a prvním Američanem v této funkci.

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