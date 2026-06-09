Po madridském programu se v úterý papež přesunul do katalánského velkoměsta, kde jej stejně jako ve španělské metropoli zdravily tisíce lidí.
„Drazí bratři a sestry, v tomto duchu chceme i my, ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání,“ citoval Lva oficiální web Vatican News.
Během krátké bohoslužby v barcelonské katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie papež také připomněl tradiční označení Barcelony jako Cap i Casal de Catalunya (Hlava a sídelní místo Katalánska), které podle něho dává obyvatelům zvláštní poslání stát se „staviteli jednoty“.
Přítomné oslovil v katalánštině, kterou místní vnímají jako symbol své identity a která hrála důležitou roli v separatistickém hnutí. Jeho představitelé v tomto částečně autonomním španělském regionu vládli v minulém desetiletí, kdy bylo Katalánsko názorově rozděleno na příznivce a odpůrce odtržení od země. V úterý osmimilionový region spravují politici loajální vůči Madridu.
Papežův úřad v úterý informoval, že se Lev na závěr své návštěvy španělského hlavního města před stadionem Santiaga Bernabéua soukromě setkal s portorickou hudební hvězdou a její rodinou. Bad Bunny je znám kritikou tvrdé Trumpovy protimigrační politiky.
Americký prezident zase nelibě nesl, když byl zpěvák vybrán jako interpret pro únorové finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu, který patří k nejsledovanějším událostem v USA. Trumpovi a jeho konzervativcům se nelíbí zpěvákova kritika Trumpovy politiky, výhradně španělské texty či genderově nevyhraněný styl oblékání.
Papež v úterý večer povede modlitební vigilii na olympijském stadionu v Barceloně. V katalánském městě jeho program pokračuje i ve středu, kdy navštíví nedaleký klášter Montserrat a požehná nové nejvyšší věži chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia) od architekta Antonia Gaudího.