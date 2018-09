Papež začal v Litvě svou čtyřdenní návštěvu Pobaltí. Věřící vyzval k solidaritě

VILNIUS Svou bolestnou minulost spojenou se sovětskou a nacistickou okupací by měla Litva využít jako podnět k prosazování tolerance na evropském kontinentu. Po příletu do Vilniusu to v sobotu řekl papež František. Hlava římskokatolické církve v litevské metropoli zahájila čtyřdenní návštěvu pobaltských republik. V Litvě stráví dva dny, po jednom pak v Lotyšsku a v Estonsku.

Do pobaltských států chce pontifik přinést poselství solidarity. „Litva byla v průběhu dějin ochotna přijmout uprchlíky nejrůznějších etnických skupin a vyznání a poskytnout jim přístřeší, dokázala rovněž překonat totalitní ideologie,“ řekl František při setkání s prezidentkou Daliou Grybauskaitéovou a zahraničními diplomaty. „Na vlastní kůži jste pocítili snahy prosadit jediný model, který měl zahladit všechny rozdíly,“ poznamenal papež a dodal, že tyto zkušenosti by Litva měla nabídnout zejména Evropské unii.



František své hostitele varoval před těmi, kdo „zasévají rozpory a konfrontaci“. Tito lidé podle něj využívají nejistotu a konfliktní situace k šíření tezí, že jedinou možnou cestou k zajištění bezpečnosti a zachování vlastní kultury je „vyhlazení, zákaz nebo vyhoštění ostatních“. Papež v této souvislosti žádnou zemi nejmenoval, podle agentury Reuters ale měl na mysli populistické vlády v řadě evropských zemí včetně sousedního Polska, Maďarska nebo Itálie.

Pobaltské země považují Františkovu cestu za způsob, jímž papež oceňuje sté výročí od vyhlášení jejich nezávislosti. František je v regionu čtvrt století po Janu Pavlu II., který přijel nedlouho poté, co se trojice národů vymanila ze sovětské nadvlády.

Litva, kde papež návštěvu zahájil, si i přes desetiletí pod sovětským režimem udržela většinové katolické vyznání, ke kterému se zde hlásí asi 80 procent obyvatel. Naopak v Lotyšsku, kde se ke katolické víře hlásí 16 procent populace, má větší podíl s 25 procenty luteránství a s 19 procenty ruské pravoslaví. Zcela odlišné je Estonsko, kde se drtivá většina lidí nehlásí k žádnému vyznání. Estonsko spolu s Českou republikou dlouhodobě patří k zemím, kde je podíl obyvatel nevyznávajících žádné náboženství největší na světě.