Společně proti Číně. Austrálie uzavřela pakt s Papuánci, mohou do její armády

  15:30aktualizováno  15:30
Vláda Papuy Nové Guineje ve čtvrtek schválila obrannou smlouvu s Austrálií, která zaručuje vzájemnou pomoc v případě útoku nebo umožňuje vstup až 10 tisíc Papuánců do australské armády. Canberra se tím snaží posílit vztahy s tichomořskými státy a zabránit Číně v rozšiřování vlivu v oblasti. Dohodu ještě musí schválit parlamenty obou zemí.
Papuánský premiér James Marape (vpravo) podepsal dohodu s australským premiérem Anthonym Albanesem. (17. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„Tato smlouva umožňuje posílit obranné schopnosti Papuy Nové Guineje tím, že využívá obranné schopnosti Austrálie,“ citovala agentura AFP prohlášení papuánského premiéra Jamese Marapeho.

„Naše dva národy jsou nejbližšími sousedy a nejbližšími přáteli a tato smlouva povýší naše vztahy na formální spojenectví,“ reagoval podle webu ABC australský premiér Anthony Albanese.

Dohoda mimo jiné stanoví, že „žádná činnost, dohoda nebo ujednání s třetími stranami neohrozí schopnost kterékoli ze stran provádět smlouvu“, což je podle AFP narážka na rostoucí vliv Číny v Tichomoří. Ta minulý měsíc Papuu varovala, že podpisem ohrozí své zájmy a suverenitu.

Smlouva měla být schválena 17. září, kdy Albanese navštívil Papuu u příležitosti oslav padesátého výročí od získání nezávislosti na Austrálii. Papuánská vláda však tehdy nebyla usnášeníschopná a oba předsedové vlád podepsali jen společné prohlášení o obraně.

Austrálie chce prostřednictvím bezpečnostních paktů zablokovat čínský vliv v regionu poté, co Peking uzavřel vlastní dohodu se Šalamounovými ostrovy. Albanese na začátku září navštívil i oceánský stát Vanuatu, s nímž chtěl podepsat bezpečnostní partnerství.

To se však nepodařilo, protože jedna z koaličních stran ostrovní země chtěla dohodu detailněji prozkoumat. Canberra také vyjednává s ostrovy Fidži a Tonga o prohloubení spolupráce v oblasti obrany.

