„Tato smlouva umožňuje posílit obranné schopnosti Papuy Nové Guineje tím, že využívá obranné schopnosti Austrálie,“ citovala agentura AFP prohlášení papuánského premiéra Jamese Marapeho.
„Naše dva národy jsou nejbližšími sousedy a nejbližšími přáteli a tato smlouva povýší naše vztahy na formální spojenectví,“ reagoval podle webu ABC australský premiér Anthony Albanese.
Dohoda mimo jiné stanoví, že „žádná činnost, dohoda nebo ujednání s třetími stranami neohrozí schopnost kterékoli ze stran provádět smlouvu“, což je podle AFP narážka na rostoucí vliv Číny v Tichomoří. Ta minulý měsíc Papuu varovala, že podpisem ohrozí své zájmy a suverenitu.
Smlouva měla být schválena 17. září, kdy Albanese navštívil Papuu u příležitosti oslav padesátého výročí od získání nezávislosti na Austrálii. Papuánská vláda však tehdy nebyla usnášeníschopná a oba předsedové vlád podepsali jen společné prohlášení o obraně.
Austrálie chce prostřednictvím bezpečnostních paktů zablokovat čínský vliv v regionu poté, co Peking uzavřel vlastní dohodu se Šalamounovými ostrovy. Albanese na začátku září navštívil i oceánský stát Vanuatu, s nímž chtěl podepsat bezpečnostní partnerství.
To se však nepodařilo, protože jedna z koaličních stran ostrovní země chtěla dohodu detailněji prozkoumat. Canberra také vyjednává s ostrovy Fidži a Tonga o prohloubení spolupráce v oblasti obrany.