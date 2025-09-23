Nejsou jasné důkazy, že paracetamol působí autismus, reaguje WHO na Trumpa

  13:33
Mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem zůstávají nekonzistentní a že hodnota život zachraňujících vakcín by neměla být zpochybňována. Reagoval tak na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí spojil autismus s dětským očkováním a užíváním tohoto léku proti bolesti v době těhotenství.

„Důkazy zůstávají nekonzistentní,“ řekl mluvčí WHO Tarik Jašarević na tiskové konferenci v Ženevě, když byl dotázán na možnou souvislost mezi užíváním paracetamolu, který je v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, v těhotenství a autismem.

Jeho tvrzení podpořil i regulační orgán EU pro léčivé přípravky (EMA), když uvedl, že paracetamol je bezpečný pro použití během těhotenství.

„Víme, že vakcíny nezpůsobují autismus. Vakcíny, jak jsem řekl, zachraňují nespočet životů. To je něco, co věda prokázala, a tyto věci by neměly být zpochybňovány,“ dodal Jašarević.

Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle agentury AFP tak americký prezident učinil v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky.

