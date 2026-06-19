V Bavorsku havarovala česká paraglidistka, uvízla na stromě

Dvacetiletá Češka odstartovala ze šumavské hory Ostrý na česko-bavorském pomezí a letěla směrem na Hoher Bogen u města Neukirchen beim Heiligen Blut.
Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak a vrchlík kluzáku se zbortil do sebe.
Žena se následně zřítila, ale podle Mittelbayerische Zeitung měla štěstí v neštěstí, když se padákový kluzák zachytil o větve stromu, a zabránil tak pádu na zem. Hasiči s pomocí horské služby následně ženu zachránili.
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