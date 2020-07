Paraguayský diktátor opět na scéně. Údajný Stroessnerův levoboček žádá dědictví

ASUNCIÓN/PRAHA Více než třicet let od svého svržení se jeden z nejdéle vládnoucích latinskoamerických diktátorů vrací do hry – ovšem ze záhrobí. Alfredo Stroessner, někdejší neomezený vládce Paraguaye z let 1954 až 1989, je sice již čtrnáct let po smrti, nyní však brazilský soud povolil exhumaci jeho ostatků. Důvodem je nárok jeho údajného nemanželského potomka, který se pomocí testu DNA chce domoci části rozsáhlého dědictví po bývalém diktátorovi.

Enrique Alfredo Fleitas tvrdí, že Stroessner jej zplodil s Michele Fleitasovou, a má proto nárok na část dědictví. Fleitasová je sice již také po smrti, nicméně v závěru života přiznala, že se Stroessnerem měla vztah již od 70. let 20. století. Doprovázela ho i v jeho exilu v Brazílii, kam se uchýlil poté, co jej v roce 1989 puč v Paraguayi odstavil od moci.

‚Byl to státník s vizí.‘ Bolsonaro vyjádřil obdiv paraguayskému diktátorovi, který nechal zabít 4000 lidí „Chodili jsme spolu kolem centra Asunciónu. (...) Jeho osobnost mě opravdu uchvátila,“ popsala v roce 2016 Fleitasová okolnosti svého seznámení se Stroessnerem. Enrique Fleitas nyní nárokuje dědictví v hodnotě kolem 20 milionů dolarů (asi 460 milionů korun) a rozhodnutí brazilského soudu mu cestu k tomuto majetku pootevřelo. Ještě před tím s exhumací souhlasila dosud jediná žijící Stroessnerova dědička, legitimní dcera Graciela. Kdy proces proběhne, není zatím s ohledem na masivní rozšíření koronavirové infekce v Brazílii jasné. Brazilská spojka Brazílie je v celém procesu důležitá proto, že v její metropoli, Brasílii, je Alfredo Stroessner pohřben. Největší latinskoamerická země také někdejšímu paraguayskému diktátorovi poskytla azyl poté, co byl v roce 1989 svržen pučem vedeným jeho dlouholetým spolupracovníkem a přítelem, generálem Andrésem Rodríguesem. Stroessner pak až do své smrti trávil většinu času v Brasílii a na svém ranči u Belo Horizonte. „Druhá“ Stroessnerova rodina. Tím však brazilsko-paraguayské paralely nekončí. Jair Bolsonaro, současný krajně pravicový prezident Brazílie, krátce po nástupu do úřadu loni v lednu při návštěvě obří přehrady Itaipú na brazilsko-paraguayské hranici Stroessnera verbálně ocenil s tím, že „šlo o státníka s vizí, který dobře věděl, co jeho země potřebuje“.

Bolsonaro a Stroessner mají společné profesní pozadí, oba původně byli profesionální vojáci. Stroessner se již ve svých 36 letech stal brigádním generálem a poté, co uchvátil moc, armádu všemožně podporoval – za jeho vlády šlo o nejrespektovanější (a nejlépe financovanou) instituci v zemi. Bolsonaro sloužil na důstojnických pozicích v době, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura a o tomto období se mnohokrát vyjádřil – již jako prezident – jako o „skvělém období brazilské historie“. Sporný odkaz Podobně jako v případě jiných latinskoamerických diktátorů ani v Paraguayi není dnešní pohled na Stroessnerovu vládu jednoznačný. Kritici poukazují na to, že Stroessner vládl absolutistickým způsobem, po uchvácení moci zrušil ústavní svobody a opozici nemilosrdně likvidoval. Podle odhadů bylo v průběhu politických represí proti Stroessnerovým odpůrcům zavražděno asi 4000 lidí a několik set dalších zmizelo neznámo kam. Mučení bylo běžným „vyšetřovacím“ nástrojem. Jiní naopak exdiktátorovi připisují zásluhy o stabilitu, které se země během dlouhého období Stroessnerovy těšila a která ukončila období nekonečných vojenských převratů, jež Paraguay devastovaly od druhé poloviny 19. století. Od svých příznivců má Stroessner také kredit za to, že postavil nekompromisní hráz proti komunismu a dalším krajně levicovým hnutím. Za Stroessnerovy vlády se v původně rozvrácené, nevýhodně položené zemi (Paraguay nemá přístup k moři) výrazně zlepšila hospodářská situace a omezila chudoba. Velký pokrok zaznamenala infrastruktura, především stavba silnic; výstavba přehrady Itaipú na řece Paraná pak udělala z Paraguaye jednoho z největších vývozců elektřiny na světě.