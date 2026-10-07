Bagayoko na záběrech ze sociálních sítí stojí v obleku před policejními těžkooděnci. Roztahuje paže a staví se jako štít před demonstranty.
I přes jeho úsilí dojde k potyčce. Sám starosta je zasažen slzným plynem. Na dalších záběrech je vidět, jak mu ostatní vyplachují oči fyziologickým roztokem.
„Vyslání policie nikdy nebude politickým řešením,“ prohlásil. „Proto odsuzuji jak agresivní činy, kterých jsem byl obětí, tak i způsob, jakým bezpečnostní složky fungovaly,“ řekl posléze. Vyzval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ministra vnitra Laurenta Nuñeze, aby deeskalovali situaci. „Riskujeme tragédii,“ varoval.
Bagayoko je muslimského vyznání, jeho předci pocházejí z Mali. Patří ke krajně levicové straně Nepodrobená Francie (LFI), která protesty podporuje a podle kritiků je podněcuje. On sám prohlásil, že „násilí může být v daném okamžiku legitimní“.
Pařížský policejní prefekt Patrice Faure jej obvinil z „údajného podněcování k trestnému činu“ a předal stížnost státnímu zastupitelství. Řekl též, že videa ukazují na znepokojivé chování, kdy Bagayoko odtahuje hořící koš od střední školy a posléze se směje a tančí se studenty.
Politik Éric Ciotti, jenž má blízko k vůdkyni francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penové, vyzval k odvolání Bagayoka. Podle něj se dopustil zrady vůči svému úřadu a podněcoval k násilí. Sám Bagayoko odmítá, že by vyzýval k násilnostem.