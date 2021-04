Paříž má podle historiků svůj díl viny na genocidě ve Rwandě. Prý byla k přípravám útoku ‚slepá‘

PAŘÍŽ/PRAHA Zpráva Duclertovy komise přišla znenadání. Minulý týden po dvou letech výzkumu v archivech přišel tým historiků, který nechal v dubnu 2019 sestavit prezidenta Emmanuel Macron, se závěry svého pátrání. Cílem práce patnácti lidí pod vedením experta na otázky genocidy Vincenta Duclerta bylo „zkoumání zapojení Paříže do událostí ve Rwandě mezi lety 1990 a 1994 a zjištění role Francouzské republiky v genocidě Tutsiů od dubna do července roku 1994“.

Vztahy mezi Rwandou a Francií byly totiž dlouhá léta napjaté. Rwandský prezident Paul Kagame v minulosti dokonce Paříž obvinil z podílu na genocidě. A Macronova vláda chtěla učinit krok k oteplení vztahů.



„Měli jsme za úkol zkoumat dramatické události a pokusit se najít pravdu. Prezident nám skutečně, jak slíbil, umožnil přístup ke všem dostupným informacím. Měli jsme přístup k datům z armády i tajných služeb,“ konstatoval v rozhovoru pro radio RTE šéf komise Duclert.

Kolonialistická vize

Zpráva ve své finální verzi o více než 1200 stranách konstatuje, že přestože se Paříž na samotné genocidě „nikterak nepodílela“, nese „obrovskou zodpovědnost“ za události, jelikož k nim i samotné přípravě genocidy „byla slepá“. „Vláda Françoise Mitteranda měla za cíl demokratizaci této frankofonní země,“ vysvětlil Duclert.

„Měla archaickou geopolitickou vizi podporování zemí, ve kterých se hovořilo francouzsky. A ve snaze udržet si v těchto zemích vliv, podporovala i tamního prezidenta, diktátora z kmene Hutuů Juvénala Habyarimanu. Ten rozdmýchal etnickou radikalizaci v zemi. Zavedl etnické kvóty v populaci, ve které otázka etnika do té doby prakticky neexistovala,“ uvedl historik.

Za vlády prezidenta Habyarimany došlo k vyostření napětí mezi kmeny Hutuů a Tutsiů. Ve snaze odvrátit pozornost od své autoritářské vlády a hospodářských těžkostí země začal Habyarimana plánovat již v roce 1992 genocidu. Samotné přípravy se vyznačovaly vysokou mírou koordinace a přesnosti, které později umožnily nebývalý rozsah vražd. Byla například založena rozhlasová a televizní stanice Hutu Power a noviny Kangura. Oba tyto sdělovací prostředky měly za úkol šířit rasistické myšlenky a propagandu vládní strany.

Vlastní podnět k masovým vraždám dala smrt prezidentů Habyarimany a Cypriena Ntaryamiry 6. dubna 1994. Jejich letadlo bylo sestřeleno poblíž hlavního města Kigali. Pár dní poté se rozhlasem po celé zemi začal ozývat povel „Podetněte vysoké stromy“. Ten vyzýval milice etnické skupiny Hutu, aby začaly s likvidací menšinových Tutsiů. V následujících měsících bylo zavražděno 800 tisíc až milion Tutsiů a politicky umírněných Hutuů. Více než 2,5 milionu lidí muselo opustit své domovy a prchlo za hranice Rwandy.

Odtrženi od reality

Podle Duclertovy komise se tehdejší francouzská vláda naprosto mýlila v přístupu ke Rwandě. „Jejich představa toho, že jde o vzájemné etnické masakry, byla naprosto odtržená od reality,“ konstatoval Duclert. „Realitou byla systematická likvidace Tutsiů ještě před samotnou genocidou. Vyloženě jako podle definice: úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické skupiny. A francouzská vláda zjevně nepochopila vůbec nic.“

Duclert sdělil RTE, že francouzští diplomaté do poslední chvíle „tvrdili, že jde o mezietnické masakry – dnes zabíjejí Hutuové, zítra Tutsiové“. Pro deník Le Monde pak historik dodal, že „vláda si totiž nebyla schopná představit, že by někdo mohl plánovat genocidu.“

Některé vojenské depeše přesto podle něj varovaly Elysejský palác, že je Habyarimana radikál a Francie by měla ochraňovat Tutsie. Prezident François Mitterand byl však podle komise „zaslepený“ vlastní politickou vizí a jeho tehdejší šéf úřadu vlády Hubert Védrine mu „nebyl s to oponovat“. Dokonce prý zadržel i některé depeše, jež by mohly prezidentovo rozhodování ovlivnit.

Historici naopak docenili snahy ministra obrany Françoise Léotarda a francouzské armády při operaci Turquise pod mandátem OSN, jež měla za cíl vytvořit „bezpečné zóny“ na jihozápadě Rwandy.

Reakce na zprávu Duclertovy komise na sebe nenechaly dlouho čekat. Samotná rwandská vláda označila zprávu za „krůček k pochopení role Francie“, ale uvedla, že již sestavila vlastní komisi, jež přezkoumá závěry francouzských historiků.

„Je to pochopitelné. Ze strany Francouzů se po genocidě událo několik křivd vůči Rwandě, (...) prakticky jsme ji ignorovali,“ uvedl pro deník Le Monde šéf týmu historiků Duclert. „Myslím, že je důležité, aby si Francie připomněla tento moment, kdy jí koloniální myšlení zabránilo ve správném jednání, a aby byli potrestáni ti, kdo nesou zodpovědnost.“ Podle generála Jeana Varreta, který velel operaci Turquoise, by zpráva mohla pomoci nalézt cestu „z šestadvaceti let sterilních debat“.

„Celá zpráva představuje velký krok k pravdě, přestože odpovědnost Francie nebyla prokázána. Nyní však čekáme na přechod od slov k činům,“ uvedl v úterý pro deník Le Monde Etienne Nsanzimana, předseda organizace Ibuka France, jež zastupuje oběti genocidy. Sám by si přál, aby se Francie omluvila a postavila před soud lidi zodpovědné za genocidu.