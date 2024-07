O zajištění bezpečnosti sportovců a návštěvníků se má postarat na 30 tisíc policistů a dalších několik tisíc vojáků.

Kvůli zahájení her byl značně omezen přístup do centra města, a to i pro obyvatele, kteří tam normálně bydlí. Vstup tam byl možný pouze po předchozí registraci a následném vygenerování speciálního QR kódu.