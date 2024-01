Paříž postavila olympijskou vesnici na chudém předměstí. Pozvedne ho, věří

Třiašedesátiletá Houdia se ze svého zchátralého sociálního bydlení v Saint-Ouen severně od Paříže dívá na Seinu. Několik set metrů od jejího rozpadajícího se paneláku se za plotem tyčí nablýskané nové budovy olympijské vesnice, která byla dokončena minulý týden a nyní bude vybavena pro více než 14 tisíc sportovců na letošních olympijských a paralympijských hrách v Paříži, píše list The Guardian.

„Je to výkladní skříň našeho města, a to je důležité,“ řekla Houdia, která žila v této dělnické čtvrti celý život poté, co se její otec, svářeč, přistěhoval v 60. letech z Alžírska. Bývalá pracovnice ve školách pro děti se speciálními potřebami se stane jedním z prvních místních obyvatel, kteří se rok po hrách do olympijské vesnice nastěhují.

Ve vesnici vzniknou domy pro přibližně šest tisíc, včetně značného množství sociálních bytů, a také kanceláře pro šest tisíc zaměstnanců. Nedaleké rozpadající se budovy, v nichž Houdia žije již 50 let, budou zbourány a postaveny znovu.

Skromný rozpočet

Po měsících hádek kvůli vysokým cenám vstupenek se nyní pozornost přesouvá k sociálnímu odkazu her a jejich dopadu na proměnu nízkopříjmových komunit v Seine-Saint-Denis severně od Paříže.

Když francouzské hlavní město po desetiletích neúspěšných kandidatur v roce 2024 získalo pořadatelství her, bylo to postaveno na dvou slibech.

Prvním z nich byla regenerace oblasti, jež zůstává jednou z nejchudších ve Francii – žije zde mladé, mnohonárodnostní obyvatelstvo, které trpí diskriminací a nadprůměrnou nezaměstnaností.

Za druhé, po desetiletích nadměrných výdajů a plýtvání v jiných olympijských hostitelských městech Paříž slíbila, že se uskromní: na rozdíl od Londýna, který pořádal olympiádu v roce 2012, již měla 95 procent sportovních zařízení a nemusela od základu stavět hlavní stadion.

Rozpočet pařížských her je na nedávné poměry poměrně skromný, přibližně sedm miliard eur (172 miliard korun). Zásadní je, že 80 procent investic do této akce bylo soustředěno do Seine-Saint-Denis a že zde byly postaveny dva klíčové stavební projekty – olympijská vesnice a centrum plaveckých sportů.

Rekonstrukce chudých čtvrtí

Olympijská vesnice, území o rozloze 52 hektarů na břehu řeky, které dříve tvořily průmyslové budovy a sklady, se nachází na křižovatce tří okrajových sídlišť: Saint-Ouen, Saint-Denis a L’Île-Saint-Denis. Součástí areálu budou nové a zrekonstruované školy, parky a již nyní využívá výhod rozšířeného dopravního systému takzvané Velké Paříže. Místo toho, aby vznikla nová čtvrť olympijské vesnice „z ničeho“, byla tato oblast vybrána proto, že již byla předmětem renovací.

Socialistický starosta Saint-Ouen Karim Bouamrane ukazuje ve své kanceláři na zarámovanou fotografii, na které sedí jako devítiletý u zchátralého bloku s venkovními záchody a bez koupelny, kde vyrůstal se svými marockými rodiči – stavitelem a ženou v domácnosti. Dům, který byl již dávno zbourán, se nacházel v areálu olympijské vesnice.

„Na téhle fotce sedím a čekám na strýce, který měl auto, aby mě vyzvedl a odvezl na fotbal, a byl jsem otrávený, protože neexistovala žádná veřejná doprava, vždycky to byl boj a bál jsem se, že přijdu pozdě,“ řekl Bouamrane. „A říkal jsem si, že je to škoda, že není autobus, který by mě odvezl, že je škoda, že jsme tady tak odříznutí. A že až budu starostou, tak to napravím,“ dodal.

Saint-Ouen, město s téměř 60 000 obyvateli, je hustě obydlená, tradičně dělnická oblast, která prochází významným rozvojem a přitahuje nové společnosti – včetně francouzského sídla společnosti Tesla Elona Muska a budoucího ústředí francouzské rozvědky DGSI. Bouamrane a další levicoví místní starostové vidí v hrách urychlení stávajících plánů na regeneraci a změnu image pařížských předměstí.

Profesorka Isabelle Backoucheová, historička a ředitelka výzkumu na Vysoké škole sociálních studií (EHESS), uvedla, že olympijské a paralympijské hry jsou součástí snah o překlenutí hluboké propasti mezi francouzským hlavním městem a jeho chudšími sousedními městy. Možné dopady nové dopravy i olympijských her ale podle ní bude možné vyhodnotit až v následujících letech.