Natočil film Markýz de Sade, nyní režiséra viní ze znásilnění dvou hereček

Jacquot je obviněn, že v roce 2013 znásilnil herečku Julii Royovou a v letech 1998 až 2000 znásilňoval herečku Isild Le Bescovou. V případě Royové je filmař obviněn také z násilí a sexuálního napadení.

V odděleném případě znásilnění v rámci partnerského vztahu s těmito herečkami bude mít podle rozhodnutí soudu Jacquot status asistovaného svědka, což je zvláštní institut francouzského trestního práva, který v českém právním řádu nemá obdobu. Agentura AFP to vykládá jako mírnější přístup vůči filmaři.

Jacquota již dříve ze znásilnění obvinila herečka Judith Godrecheová, s níž měl filmař dlouholetý vztah na přelomu 80. a 90. let. Poměr začal v době, kdy bylo Godrecheové 14 let a Jacquotovi 40. Godrecheová se stala hlavní tváří kampaně proti sexuálnímu násilí a obtěžování Me Too ve Francii.

Jacquot začal u filmu jako asistent režie. K jeho snímkům patří Deník Komorné, Markýz de Sade nebo Tři srdce. Jeho díla získala několik nominací na evropských filmových festivalech, nikdy však nezvítězila.