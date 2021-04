Paříž šetří ilegální večeře boháčů. Utajené luxusní restaurace navštěvují údajně i ministři

Paříž/Praha Francouzští novináři odkryli „utajené luxusní restaurace“, které v době tvrdého lockdownu navštěvují údajně i vládní ministři. Pařížská prokuratura již zahájila vyšetřování.

„Abyste se dostali do této restaurace v centru Paříže, musíte zazvonit na zvonek, projít několika dveřmi. Samotnou adresu zná totiž jen pár vyvolených,“ popsali v nedělní reportáži novináři z francouzského televizního kanálu M6. Podle jejich zjištění se boháči ve francouzské metropoli nadále oddávají vysoké gastronomii, přestože většina Francouzů nesmí kvůli pravidlům již třetího lockdownu dál než pár kilometrů od svého bydliště.

„Rezervace se dělají osobně, musíme prokázat svou identitu a předem si vybrat menu,“ uvedli reportéři. Cena za jednu večeři se pohybuje od 160 eur (asi 4200 korun) až po 490 eur (téměř 13 tisíc korun) za osobu. Součástí menu je například láhev šampaňského Cattier Clos du Moulin, kaviár, langusty se zázvorovou omáčkou či fois gras s lanýži na briošce. „V jídelních prostorách jsou rolety zatažené kvůli větší intimitě, číšníci mají bílé rukavičky. Roušky ale nenosí.“

Drahá iluze světa bez covidu

Podle jednoho z pracovníků, který nevěděl, že jej reportéři natáčeli skrytou kamerou, se majitelé návštěvníkům snaží vytvořit atmosféru „světa bez covidu“. „Chceme, aby se cítili jako doma,“ dodal.

Večírky a ilegální večeře, na kterých vaří špičkoví šéfkuchaři, se odehrávají podle televize M6 pravidelně a jejich návštěvníci se musí opravdu plácnout přes kapsu. Za večer se šampaňským a kaviárem zaplatili návštěvníci jednoho z dalších dýchánků na 220 eur (5700 korun). Sešlo se zde na 40 osob, přestože shlukování většího počtu lidí je zakázané. A podle některých návštěvníků nešlo jen o boháče, ale i o politiky.

„Tento týden jsem večeřel ve dvou nebo třech, řekněme, ilegálních restauracích i s několika ministry. Musel jsem se tomu smát. Jsme stále v demokracii, můžeme si dělat, co chceme,“ uvedl pro M6 jeden z požitkářů pod podmínkou anonymity.

Obvinění, která v reportáži padla, začaly téměř ihned řešit úřady. „Požádal jsem pařížského policejního prefekta, aby ověřil pravdivost reportáže a zahájil stíhání organizátorů a účastníků těchto ilegálních večeří,“ uvedl na Twitteru francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. „Pokud je to pravda, musí být tyto osoby pohnány ke spravedlnosti. Takové chování je nepřípustné,“ sdělil poté novinářům ministr.

Vysoké pokuty a až rok vězení

Podle současných pravidel francouzské vlády by v případě zátahu na takový večírek hrozila organizátorům pokuta 15 tisíc eur (asi 390 tisíc korun) a až rok vězení. Každý z účastníků by pak mohl dostat hned na místě dvě pokuty ve výši 135 eur (3500 korun) – za nerespektování pravidel zákazu vycházení a za nenošení roušky.

Podle deníku Le Monde už tyto ilegálními večírky řeší i pařížská prokuratura. Ta se podle vrchního prokurátora Rémyho Heitze již spojila s tvůrci reportáže, aby zjistila potřebné detaily.

Podle ministryně pro otázky občanství Marléne Schiappaové by „ministři či náměstci“, kteří se těchto večeří účastnili, měli být „penalizováni jako jakýkoliv běžný občan“. „Všichni ministři respektují pravidla. Nikdo nesmí mít pocit, že si může dělat, co se mu zlíbí. Pokud zná některý z restauratérů jména těch, kteří pravidla porušují, měl by je oznámit,“ uvedl v pondělí ministr financí Bruno Le Maire pro televizi RTL.

Šéf resortu vnitra Darmanin nicméně zdůraznil, že by veřejnost neměla činit závěry, že existuje privilegovaná skupina, která může vše. „Policisté každý den zasahují v mnoha čtvrtích, protože lidé organizují venkovní grilování a nerespektují pravidla lockdownu. Pravidla ovšem platí pro všechny. Nemáme dva druhy občanů,“ ujišťuje Francouze ministr.