‚Musejí tam, kam by se stará garda neodvážila.‘ Pařížské prostitutky se po vraždě bouří

PAŘÍŽ/PRAHA Po smrti peruánské prostitutky se v Paříži bouří další sexuální pracovnice. Požadují změnu zákona z dílny bývalého prezidenta Francoise Hollanda. Omezení je prý přivádí do nebezpečných situací a čelí daleko většímu počtu útoků, než v minulosti.

Vanessu Camposovou, peruánskou transgender prostitutku, zabila v polovině srpna letošního roku skupina mužů v Boloňském lesíku. Na živobytí si sexuálními službami v tomto pařížském parku vydělávala více než dva roky. Z loupeže a vraždy byla nakonec obviněna pětice lidí. Tento případ však podle francouzských prostitutek jasně ukázal problémy, se kterými se sexuální pracovnice musí potýkat.

„Zemřít takto ve křoví, to za to nestojí,“ stěžovala si pro reportéry amerického deníku New York Times osmatřicetiletá Giuliana, která stejně jako Camposová pracuje v západopařížském parku. Společně se svými kolegyněmi v průběhu minulého týdne protestovala v ulicích francouzské metropole. Prostitutky prý do dramatických situací přivedl zákon z roku 2016, který penalizuje jejich klienty a ne sexuální pracovnice.

Muži a ženy toužící po sexu tak mohou čelit pokutě až do výše 1500 euro, tedy přes 38 tisíc korun. Podle ministerstva vnitra tak již úřady postihly na 2 800 lidí.

Zákon vstoupil v platnost za vlády prezidenta Francoise Hollanda a měl původně prostitutkám odradit zákazníky a zároveň napomoci jejich bezpečnosti. Podle posledního průzkumu však namísto toho 42 % dotázaných sexuálních pracovnic pociťuje mnohem větší strach a nebezpečí.

Prostitutky tvrdí, že kvůli obavám z pokut teď jejich zákazníci vyhledávají daleko odlehlejší místa, aby je policie nezpozorovala.

„Dívky jsou teď nuceny se skrývat a musí slibovat svým klientům, že je policie nenajde,“ uvádí Giovanna Rinconová, bývalá prostitutka a transgender aktivistka. „Dnes pracují v místech, kam bychom se my, stará garda z Boloňského lesíka, ani neodvážily.“

Smrt prostitutek je bagatelizována

Francouzské úřady v současnosti odhadují, že ve Francii působí na 30 tisíc prostitutek, z čehož jen sedm procent tvoří Francouzsky. „Politici však o našich problémech mluvit nechtějí,“ stěžuje se Thierry Schaffauser, předseda francouzských odborů prostitutek Strass. „Naše úmrtí jsou bagatelizována. Smrt prostitutky je už jako smrt postavy v počítačové hře. Nezáleží na tom.“

V současnosti se tak devět organizací a několik francouzských prostitutek snaží přesvědčit soudce nejvyššího soudu, aby prověřili ústavnost zákona, který omezuje sexuální pracovnice a přivádí je do nebezpečných lokalit a situací.

„Věděli jsme, že sexuální pracovnice budou čelit tvrdším podmínkám, že se budou muset skrývat. Naneštěstí za to musela tato peruánská prostitutka zaplatit nejvyšší cenu,“ uvedla francouzská senátorka Esther Benbassaová, která se zabývá problémy sexuálních pracovnic.