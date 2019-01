‚Lidé podlehli panice, že jde o teroristický útok.‘ Pařížským obvodem otřásl silný výbuch

PAŘÍŽ Pekařstvím v centru Paříže v sobotu ráno otřásla silná exploze, oznámila místní policie. Televize France 3 s odkazem na policejní zdroj oznámila, že se zranilo 20 lidí, z nich dva velmi těžce. Příčinou byl podle policie zřejmě únik plynu. V Paříži jsou v pohotovosti tisíce policistů kvůli dalšímu chystanému protestu takzvanému hnutí žlutých vest.

