Výsledky znamenají historickou prohru pro Macrona, jeho ambice budou směřovat k EU, říká politoložka

Macronova koalice Spolu získala v Národním shromáždění 245 křesel. V 577členné dolní komoře tak bude mít nejsilnější zastoupení, ale nikoli většinu. Druhé místo podle údajů ministerstva vnitra v parlamentních volbách obsadila levicová koalice NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie) Jeana-Luka Mélenchona, která získala 131 křesel. Krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly.

Lidovky.cz: Jak číst výsledky francouzských parlamentních voleb?

Prezidentská koalice dopadla velmi špatně, je to historická prohra nejen pro prezidenta Emmanuela Macrona, ale i v dlouhodobém srovnání. Podobná situace nastala naposledy v 80. letech dvacátého století za socialistického prezidenta Françoise Mitterranda. Pouze relativní většina pro Macrona znamená legislativní nejistotu, křehkou vládu a velmi nízkou šanci na prosazení reforem, které Macron sliboval během své první prezidentské kampaně (a nemohl kvůli covidu uskutečnit), tak během druhé prezidentské kampaně letos na jaře.

Lidovky.cz: O koho se bude Macron v příštích letech opírat? Jaké dopady to bude mít pro domácí i zahraniční politiku Francie?

Macron se nejspíše obrátí směrem k pravicovým a středopravým uskupením, která jsou ale konzervativnější než Macronova koalice Ensemble (Spolu). Povolební vyjednávání budou dlouhá a náročná. Dá se předpokládat, že prezident bude mít menší manévrovací prostor ve vnitřní politice – u otázek, která jsou spojena s jedním z hlavních volebních témat – kupní silou obyvatelstva, dále reformou důchodového systému, kterou Macron slibuje již od roku 2017. Zahraniční politika mu poskytne více možností, zejména tedy aktivity v Evropské unii. Budou tam nejspíš směřovat i Macronovy střednědobé politické ambice. Po druhém prezidentském mandátu už se nemůže ucházet o další mandát, bude tedy pravděpodobně usilovat o významnou pozici v EU.

Lidovky.cz: Co drží pohromadě levicovou koalici Nupes? Je to primárně osobnost jejího zakladatele Jean-Luc Mélenchona? Jak moc radikálně by mohli změnit směřování země, pokud by byli ve vládě?

Koalice Nupes je postavena především na jeho osobním volebním úspěchu. Byla utvořena v rekordním čase, ale její udržitelnost je hlavním otazníkem spojeným s podobou francouzské politické scény v nadcházejících minimálně pěti letech. Jedná se také o uskupení, které propojuje Mélenchonův projekt zaměřený primárně na volební úspěch, a další subjekty, které mají ale silnější volební základnu napříč francouzskými regiony, což Mélenchon potřebuje. Jestli se podaří tuto alianci udržet, otevírá se cesta pro zakotvení populisticky levicového proudu francouzské politiky.

Lidovky.cz: Volby přinesly zklamání Republikánům - je to začátek jejich konce? Dopadnou podobně jako před časem socialisté?

Zdá se, že bipartijní uspořádání francouzské Páté republiky už skončilo. Výsledek v prezidentských volbách byl opravdu kolosální prohrou pro Republikány, pozice v horní sněmovně parlamentu je také slabá, Republikáni přišli o třetinu mandátů a budou tak představovat doprovodnou sílu pro prezidentskou většinu. Republikáni mají ale stále solidní základnu napříč Francií, na rozdíl od nově vznikajících uskupení, včetně Macronova Ensemble – jejich budoucnost se bude odvíjet od pozice v regionech.

Lidovky.cz: Jak si lze vysvětlit, že ačkoli se ocitla Marine Le Penová dvakrát v druhém kole prezidentských voleb, její strana sotva dokáže mít dost poslanců na vlastní frakci?

Výsledek jejího Národního sdružení (RN) je dalším z historických milníků druhého kola. Počet křesel zajistí RN vlastní poslanecký klub, uskupení se stane po Mélenchonově levicové aliance hlavní opoziční silou pro prezidenta Macrona.

RN vedlo velmi tichou a téměř nenápadnou kampaň před parlamentními volbami a přenechalo tak roli prvního vyzyvatele Macrona Jeanu-Lucu Mélenchonovi. Strategie se vyplatila a ani nízká volební účast nezabránila vysokému zisku křesel pro RN. Je to velmi zneklidňující prvek francouzské politické scény a bude přispívat, a to velmi aktivně, k oslabení prezidentské většiny.