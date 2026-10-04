Volby v Lotyšsku vyhrála drtivě strana premiéra, účast byla nejnižší v historii

Třetí je s 11,6 procenta strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. Dosud bylo sečteno 92,3 procenta odevzdaných hlasů.
Sjednocená kandidátka, která je proevropskou stranou a podporuje Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí, by podle přepočtu hlasů na mandáty získala ve 100členném parlamentu (Saeima) 41 křesel. Lotyšsko na prvním místě, které se inspirovalo hnutím MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) amerického prezidenta Donalda Trumpa, by podle přepočtu získalo 17 křesel a Suverénní moc 15 křesel.
Do parlamentu se podle předběžných výsledků dostanou další tři strany, a to konzervativní Národní aliance (11 křesel), levicoví Progresivní (devět křesel) a středopravicová Nová jednota (sedm křesel).
Z údajů státní volební komise vyplývá, že sobotních voleb se zúčastnilo pouze 51,6 procenta oprávněných voličů, což je podle stanice LSM vůbec nejnižší účast v historii parlamentních voleb.
Lotyšsko, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, bývalo stejně jako další dvě pobaltské země součástí Sovětského svazu a v zemi žije početná ruskojazyčná menšina. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily Kyjev a kvůli vlastním obavám z Ruska v posledních letech zvyšují výdaje na obranu.