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Volby v Lotyšsku vyhrála drtivě strana premiéra, účast byla nejnižší v historii

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  7:24aktualizováno  7:24
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Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy...

Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy během parlamentních voleb v Rize. (3. října 2026) | foto: Reuters

Andris Kulbergs promlouvá k parlamentu. (28. května 2026)
Jednání unijních lídrů v Bruselu, na snímku francouzský prezident Emmanuel...
Jednání unijních lídrů v Bruselu, na snímku lotyšský premiér Andris Kulbergs,...
Předvolební kampaň strany Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse....
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Podle předběžných výsledků je vítězem lotyšských parlamentních voleb středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,4 procenta hlasů, píše web veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1 procenta hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Voleb se podle stanice zúčastnilo přibližně 51,6 procent oprávněných voličů, tedy nejméně v historii.

Třetí je s 11,6 procenta strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. Dosud bylo sečteno 92,3 procenta odevzdaných hlasů.

Sjednocená kandidátka, která je proevropskou stranou a podporuje Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí, by podle přepočtu hlasů na mandáty získala ve 100členném parlamentu (Saeima) 41 křesel. Lotyšsko na prvním místě, které se inspirovalo hnutím MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) amerického prezidenta Donalda Trumpa, by podle přepočtu získalo 17 křesel a Suverénní moc 15 křesel.

Do parlamentu se podle předběžných výsledků dostanou další tři strany, a to konzervativní Národní aliance (11 křesel), levicoví Progresivní (devět křesel) a středopravicová Nová jednota (sedm křesel).

Z údajů státní volební komise vyplývá, že sobotních voleb se zúčastnilo pouze 51,6 procenta oprávněných voličů, což je podle stanice LSM vůbec nejnižší účast v historii parlamentních voleb.

Lotyšsko, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, bývalo stejně jako další dvě pobaltské země součástí Sovětského svazu a v zemi žije početná ruskojazyčná menšina. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily Kyjev a kvůli vlastním obavám z Ruska v posledních letech zvyšují výdaje na obranu.

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Volby v Lotyšsku vyhrála drtivě strana premiéra, účast byla nejnižší v historii

Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy...

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