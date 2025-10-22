USA zaútočily na plavidlo s pašeráky i v Tichém oceánu. Hegseth ukázal video

Na pokyn prezidenta Donalda Trumpa podniklo v úterý ministerstvo války smrtící úder na plavidlo teroristické organizace, která se zabývá obchodováním s drogami ve východním Pacifiku, uvedl na síti X americký ministr, který použil druhotný název pro jím spravovaný resort, které od září nese také název ministerstvo války.
„Během útoku, který byl proveden v mezinárodních vodách, byli na palubě plavidla dva narkoteroristé. Oba byli zabiti, žádné příslušník amerických sil nebyl při úderu zraněn,“ dodal Hegseth. U příspěvku zveřejnil krátké video, na němž je vidět člun plující s tmavými balíky po vodě, v jednu chvíli exploduje a poté je vidět už jen oheň a dým.
Prezident Trump útoky na plavidla obhajuje tvrzením, že USA vedou ozbrojený konflikt s drogovými kartely. Opírá se přitom o stejný právní základ, jaký použila administrativa prezidenta George W. Bushe po útocích z 11. září při vyhlášení války terorismu. S podezřelými pašeráky zachází, jako by šlo o nepřátelské vojáky v klasické válce, místo aby je zadržela a trestně stíhala.
Tento právní výklad zpochybňuje řada právních odborníků a zákonodárců. Před několika dny oznámil svou rezignaci americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku dohlížel.