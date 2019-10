Pašeráci tvrdili, že jde o bezpečnou cestu, říká otec jedné z údajných obětí z kamionu v Anglii

LONDÝN Nguyen Thi Phongová a Pham Van Thin jsou Vietnamci žijící v nuzných podmínkách v provincii Ha Tinh ve střední části Vietnamu. Jde o rodiče dívky, která má být údajně jednou z obětí tragédie, při níž zemřelo v kamionu na jihovýchodě Anglie 39 lidí. Pašeráci údajně rodičům nespecifikovali, jakým způsobem jejich dceru do Velké Británie hodlají dostat, ale mělo jít o bezpečnou cestu.

Při příjmech zhruba 400 dolarů měsíčně (asi 9200 korun) se rodině povedlo nastřádat stonásobek této sumy na to, aby jejich dcera Pham Thi Tra My mohla odcestovat do Spojeného království. Cesta údajně vedla přes Čínu a Francii, kde šestadvacetiletá dívka přestala komunikovat. Později rodičům přišla textová práva, v níž Tra My psala, že cesta do Anglie se nepovedla.

„Je mi to líto, mami a tati. Cesta přes moře nebyla úspěšná,“ napsala dívka. „Mami, mám tátu i tebe moc ráda. Umírám, protože nemohu dýchat. Mami, moc se omlouvám, mami,“ stálo ve zprávě, která rodiče vyděsila. Zatím sice nebylo oficiálně potrvzeno, že Pham Thi Tra My skutečně mezi oběťmi byla, ale Nguyen a Pham se bojí nejhoršího.



V rozhovoru pro televizi CNN Pham Van Thin řekl, že jejich smutek je nezměrný a že pro něj a jeho ženu bylo „velice bolestivé“, když obdrželi tuto smsku. Podle něj muselo být jejich dceři jasné, že odchází, když ji poslala. „Přišel jsem o milovanou dceru i o peníze, které už asi nikdy neuvidím,“ uvedl s tím, že pašeráci nikdy nespecifikovali kudy ani jak Tra My do Anglie hodlají dostat. „Tvrdili nám, že jde o bezpečnou cestu, že lidé pojedou autem či letadlem. Kdybych věděl, jak to bude ve skutečnosti, nikdy bych ji nenechal odejít,“ dodal Pham.

Nguyen Thi Phongová televizi uvedla, že je nyní na britských a vietnamských úřadech, aby ostatky jejich dcera přivezly zpět do vlasti. Rodiče nemají žádnou jistotu, zda jim někdo vrátí alespoň část peněz, které za cestu své dcery zaplatili.

Britská policie v pátek postupně oznámila, že kvůli podezření z pašování lidí a ze zabití v souvislosti se středečním nálezem zadržela další tři osoby - muže a ženu ve věku 38 let a 48letého muže. Už od středy je přitom ve vazbě pětadvacetiletý řidič kamionu ze Severního Irska.

Ve čtvrtek policisté uvedli, že mrtvými jsou čínští občané, čínské velvyslanectví v Londýně to ale zatím nepotvrdilo. Nově se spekuluje, že mezi oběťmi jsou hlavně Vietnamci. Britská policie odmítla o identitě mrtvých hovořit, chce vyčkat na identifikaci.

Jedenáct těl z kamionu převezly do nemocnice ve městě Chelmsford sanitky soukromé firmy, které doprovázela policejní eskorta. Pitva má zjistit příčinu smrti 39 lidí, o které se zatím v Británii jen spekuluje. Nákladový prostor, ve kterém mrtví byli, byl podle médií vybaven mrazírenskou jednotkou, a teplota v něm tak mohla klesnou až k minus 25 stupňům Celsia.



Jeden z předních britských patologů Richard Shepherd zpravodajské stanici BBC řekl, že pitva bude „velmi pomalý, organizovaný proces“