Egypt: sedm tisíc lidí a dost. Káhira trne strachy, nechce opakovat osud Libanonu či Jordánska

Němci, Francouzi, Italové, Rakušani, Mexičani a zejména Američani. Z Pásma Gazy se – necelý měsíc po začátku války Izraele s palestinským radikálním hnutím Hamás – ve středu a ve čtvrtek dostali přes přechod Rafáh do Egypta první držitelé zahraničních pasů. Je jich už okolo tisícovky a konečná cifra by měla dosáhnout sedmi tisíc.

Právě takový je dle britské stanice BBC počet cizinců či lidí s dvojím občanstvím registrovaných v Pásmu Gazy. O sedmi tisících, které jsou „připraveni evakuovat“, se pak ve svých prohlášeních zmiňovali i zástupci egyptského ministerstva zahraničí. Podle Káhiry jde o občany více než 60 zemí.

Dohled i s tanky, aby se nic nezvrtlo

Co bude dále, však zůstává otázkou. Káhira by dle britského listu The Guardian pravděpodobně nerada opakovala osud Libanonu či Jordánska, které po desetiletí palestinské uprchlíky hostí.

I proto nyní dle britského listu na popud egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího na vše dohlíží také vojáci s tanky. Sám Sísí už dříve v souvislosti se stěhováním obyvatel z Gazy řekl, že odmítá násilné vysídlení Palestinců a jejich přesun do Egypta. Nelze tak očekávat, že by byla Káhira pro přijímání dalších tisíců lidí nad avizovaný rámec.

„Jsme připraveni obětovat miliony Palestinců, abychom zajistili, že nikdo nebude zasahovat na našem území,“ řekl ostatně začátkem týdne i egyptský premiér Mustafa Madbúlí.

Samotný Egypt přitom nyní v pomoci lidem z Pásma Gazy hraje důležitou roli. Zmiňovaný přechod Rafáh je v současnosti jedinou cestou, která Izraelem blokovanou a bombardovanou Gazu spojuje se světem.

„Izrael do Pásma Gazy nevpustí žádnou humanitární pomoc, dokud nebudou navráceni rukojmí. Ve světle požadavku (amerického) prezidenta (Joea) Bidena ale nebude bránit v doručení humanitární pomoci z Egypta, a to za předpokladu, že půjde pouze o jídlo, vodu a léky pro civilní obyvatele na jihu Pásma Gazy,“ informovala už dříve kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Přes Rafáh tak nyní míří nejen lidé do Egypta, ale už dva týdny i kamiony z Egypta s humanitární pomocí. Zároveň po dohodě zprostředkované Katarem přivezly sanitky předchozí dny do země první desítky zraněných Palestinců, kterým se v Gaze nedostávalo potřebné pomoci.

20 tisíc zraněných je bez adekvátní péče

„Nicméně nadále zůstává více než 20 tisíc zraněných, kteří mají kvůli blokádě omezený přístup ke zdravotní péči. V důsledku nedostatku paliva a několika útoků je navíc od 1. listopadu mimo provoz Turkish-Palestinian Friendship Hospital (Nemocnice turecko-palestinského přátelství), která je jedinou veřejnou nemocnicí pro pacienty s rakovinou v Pásmu Gazy,“ uvedla ve čtvrtek organizace Lékaři bez hranic.

Samotné Pásmo Gazy čelí masivnímu izraelskému bombardování už skoro měsíc. Vše začalo překvapivým útokem 7. října ze strany radikálního hnutí Hamás na Izrael. Podle Izraelců při něm zahynulo na 1400 lidí, další zhruba dvě stovky ozbrojenci unesli jako rukojmí. Při následném izraelském ostřelování, které v posledních dnech doprovází i širší pozemní operace, zemřelo dle úřadů v oblasti už skoro devět tisíc lidí. Bombardování a izraelská blokáda prý navíc vyřadily z provozu už 16 z celkem 35 nemocnic v Gaze.

Hamás pak v úterý rovněž oznámil, že Izrael bombardoval například i uprchlický tábor Džabálija na severu, což si podle zástupců hnutí vyžádalo prozatím neupřesněný počet obětí. Izrael tvrdí, že šlo o cílený útok na teroristy právě z řad Hamásu. Nad vysokým počtem obětí se nicméně pozastavil například i šéf unijní diplomacie Josep Borrell a připomněl, že Evropská unie opakovaně vyzývá k humanitární přestávce a pozastavení bojů.