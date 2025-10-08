Izraelská armáda zabila vůdce Hamásu Jahjáa Sinvára loni v říjnu. Lídrem Hamásu v Gaze se pakl stal jeho mladší bratr Muhammad Sinvár. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v květnu potvrdil, že izraelská armáda zabila i Muhammada, Hamás jeho smrt potvrdil v srpnu.
V Egyptě se nyní jedná o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy. Podle návrhu by Hamás měl propustit zbývajících 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu, výměnou za 250 Palestinců odsouzených na doživotí a 1700 Gazanů zadržených od útoku ze 7. října 2023, který byl spouštěčem války.
Kromě toho by Izrael podle plánu měl vydat těla 15 zabitých Gazanů výměnou za každé tělo rukojmího.
Do rozhovorů mezi vyjednavači obou stran se ve středu podle stanice BBC zapojí Trumpův vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeď Jared Kushner, který se za Trumpova prvního mandátu v roli poradce spolupodílel na vyjednávání takzvaných Abrahámovských dohod. Ty normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.
K jednáním se ve středu připojí také katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Dauhá bude požadovat písemnou mezinárodní záruku, že dohoda povede ke stažení izraelských sil z Pásma Gazy a trvalému ukončení války.
Egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Atí mezitím podle saúdskoarabské stanice Al-Arabíja uvedl, že v případě ukončení války v Pásmu Gazy uzavřou s Izraelem mírové dohody další arabské státy.
S Egyptem a Jordánskem navázal Izrael diplomatické vztahy už před desetiletími. Za první Trumpovy vlády Izrael navázal vztahy se Spojenými arabskými emiráty (SAE), Bahrajnem a Marokem. V posledních letech pak Izrael usiluje o normalizaci vztahů především se Saúdskou Arábií.