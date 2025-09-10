Ve flotile Thunbergové opět hořelo. Druhý útok za dva dny, tvrdí aktivisté

  11:24
Flotila propalestinských aktivistů, kteří se snaží doplout do Pásma Gazy, tvrdí, že její lodě čelily v noci na středu dalšímu útoku. Na jedné lodi vypukl požár, který se podařilo uhasit.
Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje požár, který vypukl na lodi Alma, patřící do flotily Global Sumud Flotilla (GSF), v tuniských vodách. (9. září 2025) | foto: Reuters

Flotila Global Sumud mířící do Gazy připlula do Tuniska. (7. září 2025)
Podle skupiny Global Sumud Flotilla (GSF) v tuniských vodách byla zasažena loď Alma, která pluje pod britskou vlajkou. Na horním můstku vypukl požár, který loď poškodil. Podařilo se ho však uhasit. „Cestující i členové posádky jsou v bezpečí a v pořádku,“ uvedla skupina.

Skupina informovala o útoku na jednu ze svých lodí i v noci z pondělí na úterý. Podle flotily dron shodil bombu na loď Family, na jejíž palubě je řídící výbor, včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové. Flotila to označila za pokus o zastrašení.

Flotila nazvaná podle arabského sumud (vytrvalost), jíž se účastní aktivisté ze čtyř desítek zemí, vyplula 31. srpna z Barcelony, ale zdržela ji bouře u Baleár. Pak se k ní připojila plavidla v italském Janově a 7. září dorazilo asi 15 lodí do Tuniska, kde se připojí další plavidla.

Společně by pak lodě, které převáží i humanitární pomoc, měly dnes zamířit k pobřeží Pásma Gazy ve snaze prolomit izraelskou blokádu. Dá se předpokládat, že Izrael se bude snažit aktivistům zabránit, aby dopluli do Pásma Gazy.

