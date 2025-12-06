Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu. Druhá fáze je na spadnutí, zní z Kataru

„To, co jsme dosud udělali, je přestávka. Zatím to nemůžeme považovat za příměří. Příměří nemůže být dokončeno, dokud nedojde k úplnému stažení izraelských sil, dokud se do Gazy nenavrátí stabilita a lidé nebudou moci volně přecházet hranice, což se dnes neděje,“ řekl Sání.
První fáze 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa vstoupila v platnost 10. října.
Na jeho základě Izrael propustil stovky zadržovaných Palestinců a Hamás a jeho spojenci měli do 72 hodin propustit všechny živé rukojmí a vrátit těla všech mrtvých. Hnutí 13. října skutečně propustilo všech zbývajících 20 živých rukojmích, v Pásmu ale ještě zůstává tělo posledního rukojmího.
Další fáze zahrnuje nasazení mezinárodních bezpečnostních sil v Gaze, vytvoření nové technokratické vlády pro celé území, odzbrojení Hamásu a případný odchod izraelské armády z Gazy.
Sání řekl, že druhá fáze by měla být dočasná a že by se měly řešit kořeny konfliktu, jako jsou například Západní břeh Jordánu okupovaný Izraelem či právo Palestinců na vlastní stát.
Arabští a západní představitelé v pátek uvedli, že do konce roku by měl být jmenován mezinárodní orgán dohlížející na dodržování příměří, který bude vést sám Trump. Plán v dlouhodobém horizontu také počítá s možnou cestou k palestinské nezávislosti, což ale striktně odmítá Izrael.
Úředníci v Gaze tvrdí, že izraelská armáda od začátku příměří zabila přes 360 Palestinců. Při novém leteckém útoku severozápadně od města Gaza byli zabiti dva Palestinci. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil, jeho armáda nicméně uvedla, že provedla řadu útoků na Palestince, kteří překročili linii příměří a vstoupili na území Gazy kontrolované Izraelem.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.
Izrael pak zahájil vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila na 70 tisíc Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, podle zahraničních nevládních organizací ale bylo 80 procent obětí z řad civilistů.