„Jednatřicátého srpna spouštíme největší pokus prolomit nelegální izraelskou blokádu Pásma Gazy s desítkami lodí, které vyplují ze Španělska,“ uvedla Thunbergová.
Na moři se k nim na začátku září připojí další lodě z jiných zemí. Thunbergová neuvedla přesný počet plavidel, které se zapojí do akce.
Pokusu doplout do Pásma Gazy se podle Thunbergové zúčastní umělci, lékaři, aktivisté a humanitární pracovníci ze čtyř desítek zemí. Měli by mezi nimi být herci Susan Sarandonová, Liam Cunningham či Gustaf Skarsgard.
Thunbergová se spolu s dalšími aktivisty pokusila připlout do Pásma Gazy v červnu na palubě plachetnice Madleen. Než se dostala k palestinským břehům, loď obsadila izraelská armáda a nechala ji odtáhnout do izraelského přístavu. Thunbergovou pak izraelské úřady vyhostily.
Plavba byla protestem proti omezování dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy. Aktivisté a mezinárodní organizace poukazují na to, že Izrael na území vpouští nedostatečné množství pomoci. To Izrael odmítá a tvrdí, že nedostatek v Gaze způsobuje svým počínám teroristické hnutí Hamás.
Pásmo Gazy nemá vhodnou infrastrukturu pro přijetí větších objemů pomoci přes moře. Pokus v tomto smyslu učinily v roce 2024 USA s provizorním molem, které fungovalo jen několik měsíců a od počátku se potýkalo s vážnými bezpečnostními i povětrnostními problémy.
Mezinárodní organizace však kritizují, že kvůli izraelským restrikcím a úderům nemohou rybáři z Pásma Gazy lovit ryby, čímž se prohlubuje nedostatek potravin.