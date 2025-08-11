Thunbergová chce opět plout do Gazy. Svolává desítky lodí, připojí se známí herci

  14:27aktualizováno  14:27
Švédská aktivistka Greta Thunbergová oznámila další pokus doplout do Pásma Gazy a tím narušit izraelskou námořní blokádu. Podle ní na konci srpna směrem do Pásma Gazy vyplují desítky lodí ze Španělska. Thunbergová se pokusila doplout do Pásma Gazy už v červnu, tehdy jí to znemožnila izraelská armáda.
Aktivistka Greta Thunbergová v Itálii před vyplutím do Gazy (1. června 2025)

Aktivistka Greta Thunbergová v Itálii před vyplutím do Gazy (1. června 2025) | foto: Salvatore CavalliAP

Susan Sarandonová (New York, 18. července 2024)
Švédský herec Gustaf Skarsgard (6. července 2024)
Liam Cunningham v roli Davose Seawortha řečeného Cibulový rytíř. Záběr ze sedmé...
Aktivistka Greta Thunbergová na palubě humanitární lodi Madleen, která vyrazila...
29 fotografií

„Jednatřicátého srpna spouštíme největší pokus prolomit nelegální izraelskou blokádu Pásma Gazy s desítkami lodí, které vyplují ze Španělska,“ uvedla Thunbergová.

Na moři se k nim na začátku září připojí další lodě z jiných zemí. Thunbergová neuvedla přesný počet plavidel, které se zapojí do akce.

Pokusu doplout do Pásma Gazy se podle Thunbergové zúčastní umělci, lékaři, aktivisté a humanitární pracovníci ze čtyř desítek zemí. Měli by mezi nimi být herci Susan Sarandonová, Liam Cunningham či Gustaf Skarsgard.

Thunbergová se spolu s dalšími aktivisty pokusila připlout do Pásma Gazy v červnu na palubě plachetnice Madleen. Než se dostala k palestinským břehům, loď obsadila izraelská armáda a nechala ji odtáhnout do izraelského přístavu. Thunbergovou pak izraelské úřady vyhostily.

Plavba byla protestem proti omezování dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy. Aktivisté a mezinárodní organizace poukazují na to, že Izrael na území vpouští nedostatečné množství pomoci. To Izrael odmítá a tvrdí, že nedostatek v Gaze způsobuje svým počínám teroristické hnutí Hamás.

Pásmo Gazy nemá vhodnou infrastrukturu pro přijetí větších objemů pomoci přes moře. Pokus v tomto smyslu učinily v roce 2024 USA s provizorním molem, které fungovalo jen několik měsíců a od počátku se potýkalo s vážnými bezpečnostními i povětrnostními problémy.

Mezinárodní organizace však kritizují, že kvůli izraelským restrikcím a úderům nemohou rybáři z Pásma Gazy lovit ryby, čímž se prohlubuje nedostatek potravin.

