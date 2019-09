Patolog oklamal testy, v práci byl stále opilý. Špatně určil diagnózu u několika tisíc pacientů, tři zemřeli

FAYETTEVILLE/PRAHA Robert Morris Levy pracoval dvanáct let jako patolog v arkansaském nemocničním středisku pro veterány. A po mnoho let byl každý den pod vlivem drog či alkoholu. Podle vyšetřovatelů špatně určil diagnózu ve třech tisících případech a nese zodpovědnost i za několik životů.

„Doktor Levy ve třech různých případech u tří různých pacientů zasáhl do lékařských záznamů. Měnil zde diagnózy na nepřesné a zavádějící,“ uvedl koncem srpna prokurátor. Patolog Robert Levy se totiž ocitl před soudem. Podle vyšetřovatelů nesl odpovědnost za neúmyslné zabití tří lidí a další prohřešky, jako například falšování lékařských záznamů.



Podle reportérky deníku The Washington Post Lisy Reinové byl lékař odstaven ze služby v červnu roku 2017 a Ministerstvo pro záležitosti veteránů muselo prověřit 34 tisíc případů, u nichž se Levy podílel na určování diagnózy.

Práce patologa totiž nezahrnuje pouze pitvy a určování příčin smrti, jak by se z filmů mohlo zdát. Patologové totiž zodpovídají i za analýzu a rozbor vzorků pacientů. Řada veteránů americké armády raději, než aby šla do klasické nemocnice, navštíví lékařské zařízení pro veterány. A pokud zavítali do arkansaského lékařského střediska a zdravotníci měli podezření například na rakovinu, odebrali vzorky a poslali je do rukou Roberta Levyho. Problémem bylo, že Levy byl závislý na alkoholu.

Čtyři promile v krvi

Po několika letech práce pro arkansaské středisko na jeho závislost vedení přišlo. Přišel totiž do práce tak opilý, že jej vedoucí pracovník donutil podstoupit krevní test. Levy měl v ten den v krvi 4 promile alkoholu, což by ve většině případů vedlo k upadnutí do kómatu. Lékař tak musel jít na odvykací léčbu.

Když se vrátil z protialkoholického zařízení, byl nucen pravidelně podstupovat testy, aby se podobný incident neopakoval. Přestože testy neukazovaly žádné zakázané látky, na jeho práci nadále chodily stížnosti a Levy stále špatně určoval diagnózy. Podle soudních vyšetřovatelů totiž nalezl způsob, jak oklamat své nadřízené. Začal totiž brát 2-methylbutan-2-ol, tedy látku, která byla dříve používaná jako anestetikum a dnes je používána jako rekreační droga podobná ethanolu.

„2-methylbutan-2-ol, který požíval, mu umožnil být opilý, aniž by se to projevilo na močových testech,“ konstatoval vyšetřovatel. Pracovat pod vlivem mu prakticky umožňoval systém, v němž pracoval, jelikož se nevídal s pacienty a nahlásit jej mohli jen kolegové, kteří ověřovali jeho práci, přičemž Levy byl v pozici vedoucího patologa. V rámci služeb veteránům se navíc ověřovalo pouhých 10 procent všech vzorků a Levy pravidelně měnil záznamy v systému, aby se na jeho chyby nepřišlo.

Jak zavinil úmrtí?

„Není možné určit, kolik lidí zabil. Zabil je totiž svou nepřesnou diagnózou,“ uvedl pro americký deník Darell Darner, jeden z veteránů, u nichž Levy špatně určil diagnózu. Do nemocnice zavítal kvůli podivně vypadajícímu nálezu na nose, o kterém si jeho lékař myslel, že jde rakovinu. Zpráva od patologa však jeho obavy nepotvrdila, nebylo tak nutné aktivně nález léčit. Až o několik let později Darner, když ministerstvo začalo případy prověřovat, zjistil, že mu několik let v hlavě bujela rakovina.

A není jediným případem. Ex-post byla rakovina diagnostikována u desítek bývalých vojáků, ať už šlo o rakovinu prostaty nebo plic. Přišli tak o drahocenný čas. Léčba mohla být zahájena dříve, k tomu nemusela být tak invazivní. Tři ze tří tisíc pacientů to štěstí ale neměli. A kvůli tomu se ocitl i lékař Levy před soudem.

Rozsudek by měl padnout 7. října.