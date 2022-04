Moskevský patriarcha podporuje dobyvačnou válku, měl by jít před soud, žádají ukrajinští duchovní

„Dnes, kdy moskevský patriarcha Kirill otevřeně podporuje dobyvačnou válku Ruska proti Ukrajině, jsme se my, duchovní Ukrajinské pravoslavné církve, rozhodli obrátit na koncil představitelů východních církví se žalobou proti patriarchovi Kirillovi,“ citoval list Ukrajinska pravda z prohlášení, pod které se dosud podepsalo 191 duchovních z různých diecézí ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu.



V prohlášení také uvedli, že za nynější kruté války vedené Ruskem proti Ukrajině pokládají za svou pastýřskou povinnost obrátit se ke společenství pravoslavných po celém světě. „Počínání patriarchy Kirilla vyvolalo masové rozhořčení duchovenstva a věřících ukrajinské pravoslavné církve,“ upozornili.



Vyzvali další pravoslavné církve, aby odsoudily „vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině“, posoudily veřejná prohlášení patriarchy Kirilla a také doktrínu „ruského světa“, kterou patriarcha propaguje a která se stala jedním z ideových zdrojů ospravedlňování ruské války proti Ukrajině. Tato doktrína by měla být posouzena z hlediska učení pravoslavné víry a v případě odsouzení by měl být patriarcha Kirill povolán k odpovědnosti a zbaven práva zaujímat postavení v čele církve.

Církve se od Moskvy distancují

Podle listu se od ruské pravoslavné církve a patriarchy Kirilla distancují křesťané ve světě, bouří se i někteří duchovní uvnitř církve a papež František se nechystá ke dříve plánované schůzce s Kirillem. V současnosti 63 procent Ukrajinců podle průzkumu podporuje myšlenku oddělení ukrajinské pravoslavné církve od moskevského patriarchátu a někteří poslanci již připravili návrh zákona zakazujícího církev podřízenou moskevskému patriarchátu. Deník také připomněl, že ruští vojáci na Ukrajině ničí kostely, kláštery a církevní památky.



Nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve Kirill počátkem dubna v chrámu ruských ozbrojených sil sloužil bohoslužbu za ruské vojáky. V souvislosti s pokračující válkou proti Ukrajině je vyzval, aby bránili svou mírumilovnou zemi tak, jak to umí jen Rusové. „Rozhodně neusilujeme o válku ani o nic, co by mohlo ublížit druhým,“ řekl patriarcha, který je blízkým spojencem prezidenta Vladimira Putina. „Ale po celou dobu našich dějin jsme byli vychováváni k lásce k vlasti. A budeme připraveni ji bránit, jak jen Rusové umí bránit svou zemi,“ dodal.

Pětasedmdesátiletý Kirill již dříve vystoupil s prohlášeními, v nichž obhajoval vojenskou invazi Moskvy na Ukrajinu. Válku, kterou Kreml označuje jako „speciální vojenskou operaci“, patriarcha podle agentury Reuters vnímá jako hráz proti západní liberální kultuře, kterou považuje za úpadkovou zejména kvůli všeobecnému akceptování homosexuality.



Jeho podpora vojenské intervence, při níž zahynuly tisíce vojáků a ukrajinských civilistů, rozhněvala některé představitele pravoslavné církve v Rusku i v zahraničních církvích napojených na moskevský patriarchát.



Při kázání patriarcha Kirill řekl, že cítí také obavy o lidi postižené ozbrojeným konfliktem. „To všechno jsou lidé Svaté Rusi. Jsou to naši bratři a sestry,“ dodal.