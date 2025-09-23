Deník SME zanalyzoval celou práci. U zbylé jedné třetiny nedokázal původní zdroj identifikovat. Podle listu je však málo pravděpodobné, že by šlo o vlastní autorův výtvor. Text působí genericky a teoreticky – stejně jako celá práce, která neobsahuje ani vlastní výzkum. Práce je volně dostupná přes knihovnu Panevropské vysoké školy.
Slovenský deník uvedl, že hned první kapitolu věnující se definici korupce Gašpar opsal ze studie Pavola Augustína z roku 2008, kterou vydala Akademie Policejního sboru. Gašpar Augustínovy myšlenky vydává za své a ani jednou v celém díle se na něj neodkazuje.
Gašpar kapitolu opsal i s poznámkami pod čarou, kde Augustín cituje jiné zdroje. Jedná se o takzvané sekundární citování, což je v takovém provedení na akademické půdě nepovolené.
Jiných 24 stran textu pak Gašpar z drtivé většiny opsal ze dvou knih, SME v nich nenašlo jeho jedinou vlastní větu. Z jedné publikace (Boj proti korupci ve Slovenské republice a Evropské unii od Jozefa Čentéša) okopíroval i strukturu a pořadí jednotlivých kapitol. Ředitel SIS občas střídá odkazy na určité knihy, později již nevkládá žádné citace.
Pro závěrečnou kapitolu si „vypůjčil“ článek Nesmrtelný fenomén lidské společnosti od Renáty Kravcové. Ten však opět necitoval, stejně tak vynechal převzaté citace jiných autorů.
Gašpar v reakci uvedl, že jeho diplomová, stejně jako bakalářská práce jsou v pořádku. Byly posouzeny a obhájeny před komisí.
„K lžím deníku SME, který svým čtenářům poskytuje neúplné a zavádějící informace s cílem manipulovat veřejné mínění, se nebudu dále vyjadřovat,“ sdělil.
Opisoval Danko i Matovič
Nejde o první plagiátorskou kauzu slovenských politiků. V minulosti vyšlo najevo, že nynější místopředseda sněmovny a šéf Slovenské národní strany Andrej Danko použil ve své rigorózní práci z roku 2000 nepřiměřeně mnoho cizích textů, aniž je správně citoval. Danko tehdy řekl, že závěry kontrolní komise bere na vědomí, ale že jeho práce nebyla označena za plagiát. Komise to v prohlášení zdůvodnila tím, že slovenský právní řád nezná pojmy plagiát či kompilát.
Na plagiátorství upozornili v roce 2020 také novináři Denníku N u diplomové práce tehdejšího premiéra Igora Matoviče. Podle listu opsal dvě knihy a nepřinesl žádnou vlastní myšlenku.
Šéf SIS Gašpar na sebe naposledy výrazně upozornil minulý měsíc, když měl autonehodu, která odhalila nesrovnalost týkající se jeho majetku. Ukázalo se, že dosud v majetkových přiznáních neuváděl vlastnictví luxusního sportovního vozu, se kterým havaroval.