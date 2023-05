Neuspěchejte to, varoval Pavel Ukrajince v rozhovoru pro Brity

„Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce,“ uvedl v rozhovoru Pavel.

Uspěchání protiofenzivy by podle něj vedlo ke „strašlivým ztrátám“ a neúspěchu, který si Ukrajina nemůže dovolit. Při své nedávné cestě na Ukrajinu proto apeloval na tamní představitele, aby se nenechali „zatlačit do rychlejšího tempa dříve, než budou plně připraveni“, a to jen kvůli tomu, aby před spojenci vykázali nějaké výsledky.

Při nedávných setkáních v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem bývalý náčelník českého generálního štábu rovněž upozornil, že Ukrajinci již nedisponují momentem překvapení, který loni pomohl úspěšným protiútokům v Charkovské a Chersonské oblasti.

Podle Pavla si v Kyjevě uvědomují, že ve schopnostech Ukrajiny provést úspěšnou ofenzivu s cílem vytlačit ruské síly z okupovaného území zůstávají mezery.

Prezident uvedl, že Zelenskyj požádal jeho a jeho slovenskou kolegyni Zuzanu Čaputovou, aby obě země před očekávaným protiútokem vyzbrojily každá jednu ukrajinskou mechanizovanou brigádu. Šlo by zhruba o 35 tanků, 100 obrněných transportérů a munici.

Podle Pavla bude „nesmírně obtížné“ tento požadavek splnit – s ohledem na to, že Česko již Ukrajině dodalo téměř 100 tanků, podobný počet obrněných transportérů, dělostřelectvo, raketomety a „spoustu munice“. Prostor v pokračování dodávek vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu vidí především ohledně prostředků protivzdušné obrany.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Evropě podle Pavla nyní chybějí kapacity na výrobu potřebných zbraní a munice, ty ale podle něj lze nakupovat po světě, a to i v zemích, které se k vyzbrojování Ukrajiny nechtějí veřejně přihlásit. Řekl také, že Zelenskyj během jejich setkání prohlásil, že Ukrajina může poskytnout kvalifikované pracovníky pro nové muniční továrny, pokud by zbrojním podnikům v Evropské unii chyběli.

Západ by se podle Pavla měl připravit na to, že válka může skončit i jinak než totálním vítězstvím Ukrajiny. „Myslím, že bychom měli udělat vše, co máme k dispozici, abychom Ukrajince povzbudili a podpořili, aby byli úspěšní. Vnitřně bychom však měli být připraveni i na další nepředvídatelné události,“ řekl český prezident.

Pavel byl v letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO. Nyní v rozhovoru zopakoval svá nedávná slova, že Čína jako možný prostředník nemá skutečný zájem tlačit Rusko k ústupkům ohledně Ukrajiny. Připustil však, že nedávná podpora Pekingu rezoluci OSN, která Rusko označila za agresora, by mohl být „první krok“ v tomto směru.