Šéf slovenské tajné služby měl nehodu. Vyšlo najevo, že zatajil luxusní auto

Šéf slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar měl v sobotu v Nitře na jihu země autonehodu. Incident odhalil nesrovnalost týkající se jeho majetku. Podle slovenského deníku SME se ukázalo, že ředitel tajné služby dosud v majetkových přiznáních neuváděl vlastnictví luxusního sportovního vozu, se kterým havaroval.
Nabourané auto šéfa slovenské civilní tajné služby SIS Pavola Gašpara. (30. srpna 2025)

Slovenská vláda navrhla jako nového šéfa civilní tajné služby SIS náměstka...
Srážka se stala pod Zoborem v Nitře, nedaleko kruhového objezdu a bývalých vojenských kasáren. Při nehodě utrpěla čtrnáctiletá dívka lehké zranění, které jí lékaři ošetřili v nemocnici. „Oba účastníci dopravní nehody byli podrobeni dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, výsledek byl negativní,“ doplnila policie.

Gašpar, syn policejního exprezidenta a poslance Tibora Gašpara, řídil jedno z nejvýkonnějších sportovních aut na trhu - žlutého Dodge Challenger SRT Hellcat s výkonem 706 koní a zrychlením z nuly na sto za méně než čtyři sekundy.

Po nehodě na Facebooku napsal, že havarovaný vůz vlastní už více než pět let a pořídil si ho z vlastních příjmů. „Stálo méně než například nová Škoda Superb,“ dodal.

Deník SME však upozornil, že Gašpar tento automobil nezmínil v žádném ze svých majetkových přiznání za roky 2022 a 2023, přestože jej má podle jeho slov nejpozději od roku 2020.

Podle slovenské legislativy mají veřejní funkcionáři povinnost uvádět veškerý majetek, včetně dražších vozidel. Gašpar tak mohl porušit ústavní zákon o ochraně veřejného zájmu.

Povoláním syn, rýpl si Šimečka

Na případ reagoval i předseda hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka. „V civilizovaném světě jsou utajení, diskrétnost a profesionalita součástí tajné služby. Pouze zde musí šéf tajné služby, povoláním syn, s tetováním svého otce na paži, jezdit v okázalém superautě,“ zkritizoval.

Podle něj Gašpar už dříve nedokázal vysvětlit původ svého bohatství, které zahrnuje luxusní vilu, další rodinný dům, byt či chalupu. „Na toto auto si pravděpodobně našetřil díky sdílené rodinné licenci na MS Word, kterou on a jeho otec použili k sepsání návrhu na mé odvolání z funkce místopředsedy parlamentu,“ rýpl si Šimečka. Narážel tak na kauzu z loňského roku, kdy Šimečka obvinil Gašpara, že byl autorem návrhu na jeho odvolání z funkce místopředsedy Národní rady. Gašpar obvinění odmítl s tím, že se jeho jméno v dokumentu objevilo kvůli rodinné licenci MS Office, kterou používá spolu se svým otcem – jedním z předkladatelů návrhu na odvolání.

