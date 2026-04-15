Válka na Blízkém východě začala 28. února údery Spojených států a Izraele na Írán. Minulou středu Pákistán zprostředkoval mezi Washingtonem a Teheránem čtrnáctidenní příměří a zároveň oznámil první kolo mírových jednání. Ta minulý víkend skončila neúspěchem, když Írán odmítl přistoupit na americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně.
„Mírové rozhovory jsou v zásadním zájmu íránského lidu a představují také společnou naději zemí v regionu i mezinárodního společenství,“ píše se v prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Wang dodal, že Čína je ochotna i nadále hrát konstruktivní roli v úsilí o dosažení míru na Blízkém východě.
Wang také prohlásil, že je třeba respektovat a chránit bezpečnost a práva Íránu, protože jde o stát ležící u strategického Hormuzského průlivu. Zároveň však zdůraznil, že v průlivu musí být zaručena bezpečná a svobodná plavba pro všechna plavidla.
Podle čínského ministerstva Arakčí uvedl, že se Teherán na pozitivní roli Číny při prosazování míru a ukončení konfliktu těší. Dále íránský ministr vyjádřil ochotu Teheránu nadále hledat racionální a realistické řešení k ukončení války.
Írán v odvetě na americko-izraelské údery začal útočit nejen na Izrael a americké vojenské základny v regionu, ale také na civilní a ropnou infrastrukturu sousedních států. Zároveň Teherán začal blokovat plavbu v Hormuzském průlivu, který je stěžejní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. USA po krachu mírových jednání v odvetě začaly blokovat íránské přístavy.
Dnes podle pákistánské armády do Teheránu přiletěli pákistánský ministr vnitra Mohsin Nakvi a šéf ozbrojených sil Ásim Munír. Návštěva se podle jejich prohlášení koná v souvislosti s pokračujícími snahami Pákistánu zprostředkovat dohodu mezi Íránem a USA.