Je třeba chránit bezpečnost a práva Íránu, řekl čínský ministr. Příměří podporuje

Autor: ,
  22:24
Peking podporuje pokračování stávajícího příměří a mírových rozhovorů na Blízkém východě, řekl ve středu telefonicky čínský ministr zahraničí Wang I svému íránskému protějšku Abbásu Arakčímu.
Čínský ministr zahraničí Wang I. (3. července 2025)

Čínský ministr zahraničí Wang I. (3. července 2025) | foto: Reuters

Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho čínský protějšek Wang I v Pekingu...
7 fotografií

Válka na Blízkém východě začala 28. února údery Spojených států a Izraele na Írán. Minulou středu Pákistán zprostředkoval mezi Washingtonem a Teheránem čtrnáctidenní příměří a zároveň oznámil první kolo mírových jednání. Ta minulý víkend skončila neúspěchem, když Írán odmítl přistoupit na americké podmínky ohledně závazku nevyvíjet jaderné zbraně.

„Mírové rozhovory jsou v zásadním zájmu íránského lidu a představují také společnou naději zemí v regionu i mezinárodního společenství,“ píše se v prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Wang dodal, že Čína je ochotna i nadále hrát konstruktivní roli v úsilí o dosažení míru na Blízkém východě.

Wang také prohlásil, že je třeba respektovat a chránit bezpečnost a práva Íránu, protože jde o stát ležící u strategického Hormuzského průlivu. Zároveň však zdůraznil, že v průlivu musí být zaručena bezpečná a svobodná plavba pro všechna plavidla.

Podle čínského ministerstva Arakčí uvedl, že se Teherán na pozitivní roli Číny při prosazování míru a ukončení konfliktu těší. Dále íránský ministr vyjádřil ochotu Teheránu nadále hledat racionální a realistické řešení k ukončení války.

Írán v odvetě na americko-izraelské údery začal útočit nejen na Izrael a americké vojenské základny v regionu, ale také na civilní a ropnou infrastrukturu sousedních států. Zároveň Teherán začal blokovat plavbu v Hormuzském průlivu, který je stěžejní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. USA po krachu mírových jednání v odvetě začaly blokovat íránské přístavy.

Dnes podle pákistánské armády do Teheránu přiletěli pákistánský ministr vnitra Mohsin Nakvi a šéf ozbrojených sil Ásim Munír. Návštěva se podle jejich prohlášení koná v souvislosti s pokračujícími snahami Pákistánu zprostředkovat dohodu mezi Íránem a USA.

Vstoupit do diskuse

Je třeba chránit bezpečnost a práva Íránu, řekl čínský ministr. Příměří podporuje

Čínský ministr zahraničí Wang I. (3. července 2025)

Poslední slovo

Šašek v paláci. Pokus o recenzi obrazu Nanebevstoupení Donalda J. Trumpa

Jaroslav Veis

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.