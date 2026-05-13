Naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná, vzkázala Čína

  7:04
Čína je odhodlaná postavit se proti nezávislosti Tchaj-wanu a její schopnost rozdrtit to, co nazývá tchajwanským separatismem, je nezlomná. Několik hodin před příletem amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštěvu Pekingu to uvedl čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu.

Otázka Tchaj-wanu, demokraticky spravovaného ostrova, který komunistická Čína považuje za součást svého území, se jistě dostane na pořad dvoudenních jednání mezi Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Tchajpejské úřady rozhodly o spuštění vlajky během čínského vojenského cvičení blokády Tchaj-wanu pod názvem Mise spravedlnosti. (30. prosince 2025)
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili jednání v Jižní Koreji. (30. října 2025)
Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti 66letého výročí od čínského útoku na ostrovy Kinmen. (23. srpna 2024)
Tchajwanský prezident Laj Čching-te tento týden během konference v Kodani řekl, že Tchaj-wan je „suverénním, nezávislým národem“ a demokracií, která se nepodvolí nátlaku.

Tchaj-wan je částí Číny, nikdy nebyl a nikdy nebude samostatnou zemí, uvedla ve středu mluvčí úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu. „Bez ohledu na to, kolikrát Laj Čching-te své lži zopakuje, i kdyby to bylo tisíckrát, zůstanou lží a nikdy se nestanou pravdou,“ řekla.

„Naše odhodlání zabránit tchajwanské samostatnosti je pevné jako skála a naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná,“ dodala.

Čína nikdy nevyloučila možnost použití síly s cílem získat Tchaj-wan pod svou kontrolu, ale upřednostňovala by „mírové sjednocení“. Spojené státy jsou nejdůležitějším tchajwanským spojencem a dodavatelem zbraní, oficiální diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi ale neexistují.

Loni v prosinci Trumpova administrativa ohlásila, že pro Tchaj-wan připravuje vojenskou techniku za 11 miliard dolarů (228 miliard korun).

