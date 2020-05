Peking připravuje zákon, který má zamezit separatistickým aktivitám. Hongkongští aktivisté se bouří

Hongkong/Washington Hongkongští aktivisté vyzvali k protestům proti záměru Pekingu zavést v Hongkongu nový zákon o národní bezpečnosti, píše v pátek agentura Reuters. Ten byl představen na zasedání čínského parlamentu a má zabránit „podvratné činnosti a separatistickým aktivitám“. Prodemokratičtí aktivisté se obávají, že norma by mohla omezit v Hongkongu svobodu.

Záměr Číny kritizují i USA a Británie, podle nichž by zákon omezil autonomii provincie a popřel by princip jedna země, dva systémy, který městu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody.



„Peking se snaží umlčet pomocí strachu a síly kritické hlasy z Hongkongu,“ napsal na Twitteru jeden z nejvýznamnějších představitelů prodemokratického hnutí Joshua Wong. Ten plánuje spolu s dalšími aktivisty uskutečnit protestní akci v pátek v pozdějších hodinách. Protest plánovaný na páteční poledne se nakonec nekonal, zájemce mohla podle agentur odradit mimo jiné přítomnost pořádkových sil na hongkongských ulicích.

Hongkong

Nový zákon by měl podle návrhu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Dále uvádí, že by měla být zachována „svrchovaná soudní pravomoc“ centrální čínské vlády a „vysoká autonomie“ Hongkongu. Kdykoliv to bude potřeba, bezpečnostní orgány centrální vlády budou moci ustanovit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost.

USA budou postupovat velmi důrazně, hrozí Trump

Americký prezident Donald Trump varoval, že pokud Peking od záměru prosadit bezpečnostní zákon neupustí, reakce Washingtonu bude „velmi důrazná“. Čínské ministerstvo zahraničí na Trumpovo varování reagovalo prohlášením, že Peking usiluje o dialog s Washingtonem, ale je připraven podniknout odvetné kroky, pokud se USA budou snažit Čínu omezovat.

Podle šéfa americké diplomacie Mikea Pompea je čínský návrh svévolný a jeho prosazení by mohlo mít dopad na to, jak USA k poloautonomní provincii přistupují. Hongkong má pozici jednoho ze světových finančních center také díky tomu, že mu americký Kongres připsal zvláštní status, jež mu garantuje zvláštní pravidla například v mezinárodním obchodu.

Británie očekává, že bude Peking respektovat práva a svobody Hongkongu a že Čína zajistí jeho autonomii, řekl v pátek mluvčí britského premiéra Borise Johnsona. „Spojené království je odhodláno udržet autonomii Hongkongu a respektování modelu jedna země, dva systémy,“ prohlásil mluvčí.

Oznámení o bezpečnostním zákonu vyvolalo mezi investory obavy z dalších nepokojů v tomto významném finančním centru. Hlavní index hongkongské akciové burzy Hang Seng odepsal 4,96 procenta a uzavřel na 23 075,78 bodu. Zaznamenal tak nejvýraznější propad od roku 2015 a zároveň klesl na nejnižší hodnotu za sedm týdnů.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je provincie spravována podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje.

V červnu minulého roku propukly v Hongkongu protesty původně proti návrhu zákona, který měl umožňovat vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Postupně ale aktivisté rozšířili své požadavky na obecnější demokratické reformy a demonstrace pokračovaly mnoho měsíců.

V lednu je zbrzdilo nařízení o zachovávání odstupu přijaté kvůli epidemii covidu-19, akce se však v menším rozsahu opět konají. Při demonstracích 10. května proti vládě hongkongské správkyně Carrie Lamové a proti centrální vládě v Pekingu zadržela hongkongská policie 230 účastníků, stovky lidí se sešly také při protestu o tři dny později.