„To není žádný kemp a reality show. Ani já, ani pan ministr nebudeme využívat nějaký speciální přístup. Stávám se vojínem Pellegrinim, který bude respektovat všechny pokyny a velení. Jsem připraven na všechno,“ řekl Pellegrini, který je jako hlava státu podle ústavy hlavním velitelem ozbrojených sil. Absolvování výcviku považuje za projev vlastenectví a příspěvek k zajištění odolnosti, ochrany a obrany vlasti.

Pellegrini uvedl, že během výcviku nadále bude plně vykonávat úřad prezidenta a během této doby pravděpodobně nebude muset opustit výcvikový prostor. Očekává se, že tam politici v době osobního volna také přijmou návštěvy. Pilotní projekt se koná v době, kdy nejedná slovenský parlament a nejsou ani naplánovány schůze vlády.

Program výcviku počítá s tím, že účastníci budou mít v 05:30 budíček, o půl hodiny později absolvují rozcvičku a během dne také různou formu přípravy včetně té taktické a střelecké. Večerka bude ve 21:30.

Nový projekt budování armádních záloh ocenil náčelník generálního štábu slovenských ozbrojených sil Daniel Zmeko, podle kterého tato záležitost nebyla v zemi dlouhodobě řešena. Podle dřívějších informací má slovenské vojsko jen 170 záložníků.

Slovenská armáda bude mít na základě nového zákona, který vstoupil v platnost na začátku července, tři typy záložníků. Do operačních záloh se mohou zapojit například bývalí vojáci či absolventi základní vojenské služby, kteří mají nějakou vojenskou specializaci. Pro nováčky jsou určené pohotovostní zálohy a ti, kteří si nejsou jisti zapojením do projektu, mohou trénovat v rámci branných záloh. Záložníci by v budoucnu měli pomáhat nejen v případě vojenského ohrožení země, ale například i při přírodních katastrofách.

Podle Kaliňáka do dalších turnusů výcviku se zatím přihlásilo 240 lidí. Dal najevo, že by uvítal překonání hranice 1000 absolventů. Už do pilotního projektu se zapojilo také několika žen. Náklady na výcvik jednoho záložníka včetně finanční odměny a výstroje ministr obrany vyčíslil na 6000 eur (148 000 korun).