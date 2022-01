Dívčí válka u demokratů nekončí. Veteránka Pelosiová dala políček ‚četě‘ složené z ambiciózních mladic

Demokratická matadorka Nancy Pelosiová nikam neodchází. Oznámila to v úterý s odůvodněním, že v sázce je „samotná demokracie“. Po pětatřiceti letech ve Sněmovně reprezentantů se tak bude ucházet o své 19. volební období v řadě.

„Dosáhli jsme pokroku, ale pro to, abychom zlepšili lidem život, musíme udělat ještě mnohem víc. Tyto volby budou klíčové,“ uvedla Pelosiová na svém twitterovém účtu. Pokud zvítězí, což je vysoce pravděpodobné, prodlouží vítěznou šňůru demokratů v San Francisku na 74 let.

Pelosiová v současnosti vede demokratickou většinu a zastává tak již podruhé v řadě funkci předsedkyně sněmovny. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na podzim získají dolní komoru republikáni, o tuto funkci však pravděpodobně přijde. Zda se bude znovu ucházet o vedení své strany, Pelosiová neupřesnila.

Radikální ‚četa‘

Ať tak či onak, demokratka ze San Franciska nepochybně zůstane klíčovou osobností demokratického klubu. Vděčí za to zejména svému obrovskému fundraisingovému potenciálu, díky kterému pomyslně sedí na penězích Demokratické strany. Je tak na ní závislá řada demokratických kolegů, kteří si vždy dávají dobrý pozor, aby si to s předsedkyní nerozházeli.

To ale nemusí platit věčně. Do Kongresu se totiž před čtyřmi lety dostala řada mladých demokratek, jež jsou politicky výrazně nalevo. Jedná se zejména o čtyři poslankyně, kterým se přezdívá „četa“: Alexandriu Ocasio-Cortezovou z New Yorku, Ilhan Omarovou z Minnesoty, Rashidu Tlaibovou z Michiganu a Ayannu Pressleyovou z Missouri.

Všechny čtyři se chápou primárně jako ženy z etnických menšin a jsou typickými zástupkyněmi kulturně-ideologického proudu demokratické politiky, který se někdy označuje slovem „woke“ (bdělý, uvědomělý).

Pelosiová pro ně představuje „starou gardu“, která jim stojí v cestě k realizaci jejich snu o dosažení „demokratického socialismu“. Coby postarší bílá katolička z prominentní rodiny, která je navíc velmi aktivní na akciových trzích, představuje přesně ten druh stranického establishmentu, proti kterému chtějí bojovat zrovna tak jako proti republikánům. A nyní zjistily, že se jí ještě nezbaví.

‚Ocelová pěst v rukavici Gucci’

V souboji s Pelosiovou mají jednu ohromnou výhodu. Stojí za nimi početné hnutí a obrovský finanční potenciál, díky kterému jsou na ní v podstatě nezávislé. „Četa“ totiž umí svými radikálními postoji zaktivizovat voliče, včetně těch, kteří se dosud drželi stranou od politiky. Všechny čtyři jsou velmi aktivní na Twitteru, který využívají částečně jako hůl k lynčování republikánů, částečně jako vysoce efektivní fundraisingový nástroj.

Nejvíc pozornosti vzbuzuje Alexandria Ocasio-Cortezová (AOC), která je díky vášnivému způsobu vystupování, značné výřečnosti a obrovskému počtu sledujících na sociálních sítích (12,8 milionu na Twitteru) považována za budoucnost Demokratické strany. Pro své poslední kongresové klání před dvěma lety se jí podařilo vybrat 17 milionů dolarů (asi 369 milionů korun), a to i přesto, že se kvůli slabosti republikánů v New Yorku jednalo o de facto předem rozhodnutý souboj.

„Četa“ se do konfliktu s Pelosiovou dostala v minulosti už jednou – v červenci 2019, kdy všechny čtyři ženy odmítly hlasovat pro balík na pomoc jižní hranici USA v boji s nelegální migrací.

Pelosiová, časopisem Politico kdysi překřtěná na „ocelovou pěst v rukavici Gucci“, si nebrala servítky a „rebelky“ z vlastní strany si vzala na paškál v rozhovoru s televizí CNN. AOC tehdy proti Pelosiové zvolila strategii, kterou strana běžně používá proti konkurenčním republikánům. Lídryni sněmovny nepřímo obvinila z toho, že si na „četu“ zasedla kvůli skrytému rasismu. Po značném odporu u spolustraníků však ze střetu vycouvala a mezi oběma ženami došlo k veřejnému usmíření.