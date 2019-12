Pelosiová: Demokraté připravují znění ústavní žaloby na Trumpa. Demokracie je v sázce, varovala

WASHINGTON Američtí demokraté zahajují přípravu konkrétního znění ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. V projevu k národu to ve čtvrtek oznámila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiová. Její slova potvrzují spekulace médií, že Sněmovna by o impeachmentu mohla hlasovat ještě do konce roku. Verdikt by pak vynesl Senát ovládaný Trumpovými republikány. „Demokracie je v sázce,“ varovala Pelosiová.

Otázky a odpovědi: Kam pokročilo odvolání Trumpa a má impeachment vůbec smysl? Demokraté, kteří mají ve Sněmovně reprezentantů většinu, chtějí ve sněmovním právním výboru zformulovat návrh bodů žaloby. Příslušné články budou obsahovat obvinění, jejichž konkrétní popis je podmínkou pro rozhodování o žalobě na půdě Senátu. Podle amerických médií jde o zneužití moci, o bránění průchodu spravedlnosti a opovrhování Kongresem.

„Vyšetřovatelé našli víc než dostatečné důkazy o tom, že prezident Trump zneužil úřad pro svůj politický prospěch a porušil ústavní slib,“ řekla Pelosiová. Žalobu vyvolala takzvaná ukrajinská kauza, kterou odstartoval červencový telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu v něm žádal, aby Kyjev zahájil vyšetřování Joea Bidena, Trumpova pravděpodobného protikandidáta v prezidentských volbách. Trump údajně hrozil, že v opačném případě zablokuje vojenskou pomoc Ukrajině a nebude souhlasit s přijetím Zelenského v Bílém domě. Trump by měl být obžalován, shodli se právní experti. Impeachment přešel do další fáze Čtvrtečnímu projevu Pelosiové podle agentury AP ve středu předcházela schůze poslaneckého klubu demokratů, na níž se šéfka Sněmovny kolegů dotázala, zda skutečně s podáním žaloby souhlasí. Odpovědí byl podle osob přítomných v sále všeobecný souhlas. Bílý dům na projev Pelosiové okamžitě zareagoval. „Demokraté by se měli stydět, na tribunál v Senátu se těšíme,“ citovala z prohlášení Bílého domu agentura Reuters. Trumpovi republikáni mají v Senátu většinu a je krajně nepravděpodobné, že by návrh zbavit prezidenta úřadu podpořili.