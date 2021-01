Pelosiová zatím nevyjasnila termín předání ústavní žaloby na exprezidenta Trumpa

Washington Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na setkání s novináři odmítla upřesnit termín předání ústavní žaloby (impeachmentu) na exprezidenta Donalda Trumpa Senátu. Sněmovna minulý týden schválila žalobu, která Trumpa viní z podněcování ke vzpouře.

Jde o reakci na jeho projevy ke svým příznivcům, z nichž část 6. ledna zaútočila na Kapitol. O život přišlo pět lidí. Trump je prvním z amerických prezidentů, který se během svého mandátu dočkal dvou impeachmentů. V prvním případě šlo o obvinění, že se snažil zneužít Ukrajiny k získání materiálů kompromitujících nynějšího prezidenta Joea Bidena. Senát Kongresu USA, který při žalobách na prezidenta funguje jako soud, Trumpa tohoto obvinění zprostil.



V USA se spekulovalo, že by Pelosiová mohla Senátu znění druhé žaloby odevzdat už v pátek. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů to dnes ale nepotvrdila a odmítla termín specifikovat.

„Budu s manažery hovořit o tom, kdy bude Senát na proces s někdejším prezidentem USA za jeho roli na podněcování ke vzpouře v americkém Kapitolu připraven. Všichni se ptají, neřeknu vám, kdy to bude. Musíme počkat, až se Senát sejde. Informovali nás, že jsou připraveni (žalobu) přijmout. Otázkou je, jak se bude při soudu postupovat, ale my jsme připraveni,“ řekla Pelosiová novinářům. Na další dotaz, zda může termín alespoň přiblížit, odpověděla, že ne. „Budete první, kdo se to doví,“ dodala.