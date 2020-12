‚Strážci‘ vesmíru ohlídají americké satelity. Pence prozradil nový název bojové jednotky

„Právě jsme se vrátili z Oválné pracovny, a proto je mi ctí jménem prezidenta Spojených států amerických oznámit, že nyní budou muži a ženy z Jednotky vesmírného nasazení známí jako strážci,“ uvedl Pence během shromáždění u příležitosti oslav prvního roku fungování Jednotky vesmírného nasazení.

It was my honor to announce today, that the men and women of the Space Force will be known as GUARDIANS! #SemperSupra  pic.twitter.com/Wbzmqfy9aJ

Tento důležitý krok dále posouvá vývoj vesmírné jednotky. Ta patří k těm nejmladším, jelikož začala fungovat v prosinci 2019. Navíc se jedná o první novou vojenskou službu, která vznikla od roku 1947. Důvodem jejího vzniku byly obavy o americké satelity, které jsou zásadní pro vojenské operace a komerční podnikání.

„Dnes, po celoročním procesu, který vyprodukoval stovky příspěvků a výzkumů, které zahrnovaly vesmírné profesionály i širokou veřejnost, se s vámi můžeme podělit o název, pod kterým budeme známí: Strážci,“ uvedli Jednotky vesmírného nasazení na svém Twitteru.

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6