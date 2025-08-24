Pentagon měsíce blokuje použití amerických střel Ukrajinci na území Ruska

Předchozí americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině používat americké střely ATACMS proti cílům na ruském území v loňském roce.
Od letošního jara však ukrajinská armáda podle WSJ tyto střely na ruské území odpalovat nemohla. Přinejmenším v jednom případě chtěla použít střely ATACMS s doletem téměř 300 kilometrů proti cíli na ruském území, ale byla odmítnuta, cituje list činitele. Konečné slovo v tom, zda Ukrajina může použít střely ATACMS k útoku na Rusko, má podle deníku ministr obrany Pete Hegseth.
Pentagon tyto informace zatím nekomentoval.
„Používáme zbraně dlouhého doletu domácí výroby. V poslední době jsme o takových záležitostech se Spojenými stát nejednali. Dříve tomu tak bylo... Bylo to dávno,“ uvedl v neděli v Kyjevě Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym.
Ukrajina má už jen malou zásobu
Bidenova administrativa poskytla Ukrajině od roku 2023 stovky střel ATACMS, píše WSJ. Původně na ně Washington uvalil omezení týkající se útoků na ruské území, ale ta podle něj zrušil loni poté, co se do bojů proti Ukrajině zapojili na ruské straně severokorejští vojáci.
Poslední střely ATACMS, které Bidenova administrativa pro Kyjev uvolnila, dorazily na Ukrajinu podle amerických představitelů na jaře a Ukrajina jich má už jen malou zásobu, napsal deník.
Současný prezident Donald Trump se vrátil do Bílého domu letos v lednu. Už před tím dával najevo, že nesouhlasí s povolením, aby Ukrajinci útočili na cíle uvnitř Ruska s nasazením amerických zbraní, jako jsou střely ATACMS.
„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku bez útoků na zemi útočníka. Je to jako skvělý sportovní tým, který má fantastickou obranu, ale nesmí hrát ofenzivně. Nemá šanci na vítězství,“ napsal tento týden Trump na sociální síti.
Některá média si však jeho slova vyložila jako možný návrh, aby Ukrajinci přešli do ofenzívy v době, kdy se Rusko vzpírá jeho mírovému úsilí. Američtí představitelé ale uvedli, že Trumpovo prohlášení nesignalizuje změnu politiky, napsal WSJ.
Ukrajina mezitím vyvíjí vlastní zbraně dlouhého doletu, například drony, které používá k úderům na ruské území. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny uvedl, že Ukrajina testuje svou novou střelu s plochou dráhou letu nazvanou Flamingo, která by mohla doletět až do vzdálenosti 3000 kilometrů.