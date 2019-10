Pentagon se bojí o americké vojáky v Sýrii. Ze země se stáhnou do několika týdnů

Washington Evakuace amerických vojáků ze Sýrie je nyní prioritou pro ministra obrany Marka Espera a náčelníka generálního štábu armády USA Marka Milleyho. Jak uvádí stanice CNN, nařízení prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne o stažení téměř všech 1000 amerických vojáků ze Sýrie vyvolalo na ministerstvu obrany rozruch.

Stahování má skončit v řádu dnů či několika týdnů. Podle úterní zprávy agentury AP se Američané evakuují do Iráku, Kuvajtu a možná také do Jordánska.



Trump tento týden sdělil, že 1000 amerických vojáků, kteří dosud působili po boku kurdských bojovníků na syrském severu, ze Sýrie odjíždí. Prezident ovšem také řekl, že tito muži a ženy zůstanou na Blízkém východě, aby „monitorovali situaci a zabránili zopakování roku 2014, kdy se podcenila hrozba Islámského státu (IS) v Sýrii a Iráku“. „Malý zbytek amerických sil zůstane na základně Tanf v jižní Sýrii, aby nadále bojoval proti zbytkům IS,“ dodal Trump.

Nejmenovaný americký představitel, jehož v úterý citovala agentura AP, řekl, že Američané odjíždějí ze Sýrie do Iráku, Kuvajtu a možná také do Jordánska. Stáhli se z města Manbidž, kde hlídkovali od roku 2017. Přemísťují se na jiné pozice, z nichž budou letecky v nejbližší době odvezeni ze Sýrie. Podle tohoto zdroje budou jednotky z Iráku provádět přeshraniční operace proti IS v Sýrii.

Podle zdrojů z Pentagonu americká armáda upozorňuje Turecko na pozice amerických vojáků a žádá jeho armádu, aby stažení nekomplikovala. Pokud se přiblíží turecké, ruské nebo syrské letadlo, mají američtí vojáci rozkaz označit svou pozici světlicemi. Pokud na to piloti nebudou brát ohled, mají Američané povoleno zahájit v sebeobraně palbu.

Ze Sýrie mají v těchto dnech Američané odejít buď pozemní trasou nebo letecky, nad pozicemi amerických sil hlídkuje americké vojenské letectvo. Podobně se postupovalo v Iráku v roce 2011. Američtí vojáci se stahují z původních předsunutých stanovišť na větší základny, kde bude snazší zajistit bezpečnost. Nejprve bude ze Sýrie odvezena těžká technika a zbraně, potom odejdou vojáci. Počítá se s tím, že evakuace Američanů bude trvat řádově dny nebo týdny. V případě, že se v Sýrii bezpečnostní situace prudce zhorší, mají Američané zničit veškerou techniku, kterou budou nuceni na místě zanechat.