Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Zpráva zveřejněná na nových webových stránkách Pentagonu věnovaných „UFO“ obsahuje 162 souborů od FBI, ministerstva obrany, NASA a ministerstva zahraničí. Dokumenty obsahují svědectví očitých svědků, fotografie a zprávy o pozorováních neidentifikovaných objektů, které podrobně popisují incidenty z celého světa sahající desítky let do minulosti.
„Tyto soubory, skryté za tajnými informacemi, dlouhodobě podněcují oprávněné spekulace – a je načase, aby se o tom americký lid přesvědčil na vlastní oči,“ uvedl ministr obrany Pete Hegseth v prohlášení po zveřejnění prvních souborů. Soubory obsahují videa nevyřešených případů a také archivní dokumenty různých vládních agentur.
Dokumenty obsahují 120 PDF souborů, 28 videí a 14 obrázků. Fotografie jsou většinou snímky podezřelých objektů na obloze, které natočila vojenská letadla.
Šest fotografií zobrazuje objekty a jevy pozorované astronauty NASA během misí Apollo 12 a Apollo 17, zachycené na fotografiích pořízených z povrchu Měsíce.
Zhruba dvacet videí ukazuje hlášená pozorování po celém světě mezi lety 2020 a 2026. Většina z nich ukazuje záběry z infračervené kamery sledující bílý objekt, který se na obrazovce jeví jako tečka pohybující se vzduchem. Podle Pentagonu zpráva, která doprovázela video pořízené v Řecku v roce 2023, uváděla, že objekt prováděl několik „otáček o 90 stupňů“ rychlostí přibližně 130 kilometrů za hodinu.
Jedno z videí ukazuje objekt popsaný jako ragbyový míč na pomezí Indického a Tichého oceánu a další ze Sýrie ukazuje dvě poloprůhledné, nepravidelně tvarované oranžové oblasti, které se každá objeví na dvě sekundy.
Dalším obrázkem je fotografie FBI, kterou překrývá obrázek objektu popsaného očitým svědkem. Kompozitní náčrt ukazuje „zjevný elipsoidní bronzový kovový objekt, který se zhmotňuje z jasného světla na obloze, má délku 40 až 80 metrů a okamžitě mizí“.
Součástí tiskové zprávy je také spis FBI s podrobnostmi o neidentifikovaných objektech a „létajících discích“ z let 1947 až 1968. Spis zahrnuje 18 samostatných dokumentů a obsahuje „zprávy o významných incidentech, fotografické důkazy z míst, jako je Oak Ridge v Tennessee, a technické návrhy týkající se potenciálních pohonných systémů. Mezi další témata patří programy kongresů, zprávy výzkumníků a rozsáhlé mediální pokrytí z daného období“.
Pentagon uvedl, že FBI již dříve zveřejnila části spisu, známého jako 62-HQ-83894, ale páteční verze obsahuje méně začerněných částí a „několik nově odtajněných stránek“.
Archivní materiály podrobně popisují „nevyřešené případy, což znamená, že vláda není schopna učinit definitivní rozhodnutí o povaze pozorovaných jevů.“ Pentagon uvítal analýzu ze soukromého sektoru.
Ze 162 souborů zveřejněných v pátek je 108 z nich místy začerněno. Pentagon uvedl, že informace byly zadrženy za účelem „ochrany identity očitých svědků, umístění vládních zařízení nebo potenciálně citlivých informací o vojenských objektech, které nesouvisejí s neidetifikovanými vzdušnými jevy“.
„V žádných souborech zveřejněných na základě směrnice prezidenta Trumpa týkajících se informací o povaze nebo existenci jakéhokoli setkání hlášeného jako UAP nebyly provedeny žádné úpravy,“ uvádí se v prohlášení.
Další dokumenty budou v dohledné době
Stránka Pentagonu věnovaná UFO uvedla, že nové dokumenty se budou zveřejňovat postupně každých několik týdnů.
V únoru Trump v příspěvku na Truth Social nařídil Pentagonu a dalším agenturám, aby zveřejnily soubory o UFO a „mimozemském životě“.
Požádal je, aby „zahájily proces identifikace a zveřejnění“ všech relevantních souborů, a vyzval ke zveřejnění „veškerých dalších informací souvisejících s těmito velmi složitými, ale mimořádně zajímavými a důležitými záležitostmi“.
Pentagon sleduje zprávy o tom, co nazývá neidentifikovanými objekty nebo leteckými jevy, po celá desetiletí. Armáda však ve zprávě z roku 2024 uvedla , že neexistují žádné důkazy o tom, že by jakékoli vládní vyšetřování potvrdilo existenci mimozemského života.
Sám Trump prohlásil, že si není jistý, zda mimozemšťané existují, či nikoli.
Pentagon začal zveřejňovat snímky před několika lety poté, co zřídil webové stránky pro svůj All-domain Anomaly Resolution Office (Úřad pro řešení anomálií v rámci všech domén), který měl za úkol analyzovat zprávy o neidentifikovaných anomálních jevech.