Pentagon vyšle na Blízký východ dalších 3000 vojáků, reaguje tak na zvýšené ohrožení po zabití Solejmáního

Pentagon schválil vyslání dalších zhruba 3000 vojáků do oblasti Blízkého východu kvůli zvýšenému ohrožení amerických sil v regionu po zabití íránského generála Kásema Solejmáního. Oznámili to v pátek podle agentur AP a Reuters nejmenovaní státní úředníci. Podle agentury Reuters jsou do oblasti preventivně vysíláni vojáci z 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně.

Zabití Solejmáního? Jen další v řadě násilných činů mezi USA a Íránem Podle funkcionářů, kteří si podle Reuters přáli zůstat v anonymitě, se vojáci připojí ke zhruba 750 vojákům ze stejné divize, kteří už byli tento týden vysláni do Kuvajtu po napadení velvyslanectví USA v Bagdádu.

Vyslání dodatečných vojáků do oblasti podle AP odráží obavy z možné íránské odvetné akce za čtvrteční zabití Solejmáního. Generál byl velitelem oddílů Kuds, což je složka íránských revolučních gard odpovědná za operace mimo Írán. Vyslání vojáků jde proti původním snahám prezidenta Donalda Trumpa z vojáky z Blízkého východu spíš stahovat. Od května však americká administrativa na Blízký východ vyslala 14 000 dalších vojáků poté, co prohlásila, že Írán plánuje útoky na americké zájmy.

Šéf demokratů v Senátu USA Chuck Schumer v pátek upozornil, že Trump bude k dalším dlouhodobým akcím vůči Íránu potřebovat souhlas Kongresu. Operaci proti Solejmánímu podle něj administrativa s kongresmany předem nekonzultovala. Na Blízkém východě jsou rozmístěny desetitisíce amerických vojáků. Velké základny mají USA například v Kuvajtu, Saúdské Arábii a Kataru.