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Šéfka Bílého domu končí. Nahradí ji strůjce Trumpovy protiimigrační politiky

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  21:40aktualizováno  21:40
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Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu. | foto: AP

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...
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Ve funkci personální šéfky Bílého domu končí Susie Wilesová. V pondělí ji nahradí její dosavadní zástupce Stephen Miller. Na své sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, který Wilesové poděkoval s tím, že odvedla skvělou práci.

Změna přichází krátce po porážce republikánů v úterních volbách, píše agentura AP, která připomněla, že Miller je strůjcem Trumpovy protiimigrační politiky.

Trump v příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že Wilesová bude nyní pracovat pro jeho politický tým. Wilesová krátce po oznámení změny na síti X uvedla, že službu prezidentu Trumpovi v Bílém domě považuje za největší čest v životě.

„Jsem pyšná na naše společné úspěchy od zajištění hranic a snížení daní až po posílení ekonomiky a upřednostnění Ameriky na prvním místě,“ napsala. V příspěvku dále uvedla, že ač se může její role změnit, oddanost prezidentovi se nezmění nikdy nezmění.

Miller je v současnosti také prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost a sehrál klíčovou roli v protiimigrační kampani Trumpovy administrativy, včetně zásahů maskovaných federálních agentů či deportací zadržených migrantů do třetích zemí.

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