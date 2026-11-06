Změna přichází krátce po porážce republikánů v úterních volbách, píše agentura AP, která připomněla, že Miller je strůjcem Trumpovy protiimigrační politiky.
Trump v příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že Wilesová bude nyní pracovat pro jeho politický tým. Wilesová krátce po oznámení změny na síti X uvedla, že službu prezidentu Trumpovi v Bílém domě považuje za největší čest v životě.
„Jsem pyšná na naše společné úspěchy od zajištění hranic a snížení daní až po posílení ekonomiky a upřednostnění Ameriky na prvním místě,“ napsala. V příspěvku dále uvedla, že ač se může její role změnit, oddanost prezidentovi se nezmění nikdy nezmění.
Miller je v současnosti také prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost a sehrál klíčovou roli v protiimigrační kampani Trumpovy administrativy, včetně zásahů maskovaných federálních agentů či deportací zadržených migrantů do třetích zemí.